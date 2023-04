Motor Fest a Terni, moto e musica in centro - Tuttoggi.info

Tutto pronto il per Moto Fest di Terni: sabato 29 aprile moto e musica in centro. Esposizione di moto storiche e concerti

Tutto pronto per l’International Motor Fest, evento che si terrà sabato 29 aprile nel cuore di Terni, fra la Biblioteca Comunale (Bct) e piazza della Repubblica, dalle ore 10 alle 18. Organizzato dalla Pileri Management, l’International Motor Fest vuole unire momenti di grande sport – in particolare storia e attualità del motociclismo – e di intrattenimento.

Moto storiche in esposizione

La sala del Caffè Letterario della Bct ospiterà l’esposizione delle moto storiche, vincenti ed originali, di campioni come Libero Liberati, Paolo Pileri, Fosco e Mirko Giansanti, Danilo Petrucci e del team Pileri vincitore di due titoli mondiali con Loris Capirossi. Sabato mattina, dalle ore 10, sempre la Bct accoglierà una tavola rotonda con ospiti d’eccezione come Danilo Petrucci, il campione di Enduro Tommaso Montanari, Filippo Grimani, Cesare Conti, Marcello Giovannetti, Danilo Irti, Guido Marchegiani, Carlo Menegali, Sergio Pannuzi, Luciano Viola, Giuliano Zera, Manrico Liberati e Francesco Pileri.

Musica e motociclismo

Dalle ore 15 spazio poi, in piazza della Repubblica, ad alcuni dei gruppi musicali che hanno dominato la scena ternana fra gli anni ’60 e ’80: La Nuova Era con Marco Rea, The Strangers, Gli Arciduchi e So Many. L’International Motor Fest, patrocinato da Regione Umbria, Provincia, Comune di Terni e Bct, nasce da un’idea di Francesco Pileri, per anni protagonista nel mondo del motociclismo internazionale, dapprima come team principal del Team Ducados Pileri, tra gli altri con il famoso pilota Angel Nieto per tredici volte campione del mondo, poi passando alla Philip Morris, con il marchio Marlboro Team Pileri, con vari campioni del mondo come Loris Capirossi, Fausto Gresini e Alex Barros.