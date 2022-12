Terni, giovane ubriaco tenta di scappare dalla Polizia e provoca incidente - Tuttoggi

Neopatentato alla guida ubriaco provoca incidente per scappare dalla Polizia. Controlli a tappeto degli agenti

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, aumentano le occasioni di aggregazione per divertirsi e, proprio per garantire ulteriormente la sicurezza dei cittadini in questo periodo, la Polizia di Stato ha alzato il livello di attenzione sulle strade e autostrade per evitare che momenti di festa possano trasformarsi in tragedie. Ed è proprio per questo che nello scorso fine settimana gli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Terni hanno effettuato numerosi controlli, con particolare attenzione allo stato di idoneità alla guida.

Giovane ubriaco cerca di scappare ma provoca incidente

Degli oltre 20 veicoli fermati, 6 conducenti sono risultati positivi all’alcool test, tra questi anche un neo patentato che al fine di evitare il controllo da parte dei centauri ternani, effettuava una manovra azzardata e repentina andando a sbattere contro una macchina parcheggiata. Al giovane fuggiasco non solo è stata contestata la guida in stato di ebbrezza, ma anche la guida con patente sospesa.