Terni, fiere del Cassero e Santa Lucia: il Comune spende 28mila euro - Tuttoggi

Fiere del Cassero e Santa Lucia, stabilite le date. Il Comune di Terni incasserà circa 18mila euro dal pagamento occupazione suolo pubblico

Sono state fissate le date per le due tradizionali fiere di novembre e dicembre: la Fiera del Cassero si svolgerà domenica 20 novembre e la Fiera di Santa Lucia domenica 18 dicembre. Entrambe le fiere si terranno tra piazza Ridolfi, via Cristoforo Colombo e via dell’Annunziata e Corso del Popolo. Lo ha stabilito la giunta comunale con una delibera approvata stamattina su proposta dell’assessore al commercio Stefano Fatale.

Fiere del Cassero e Santa Lucia, il Comune spende circa 28mila euro

Con la delibera di stamattina è stato approvato anche il quadro economico con le spese necessarie allo svolgimento delle due fiere. Spese che ammontano a circa 28.200 euro e riguardano l’organizzazione del presidio sanitario, il posizionamento delle barriere antintrusione, l’allestimento dei servizi igienici, il personale addetto all’antincendio e alla gestione delle emergenze. Inoltre è stato previsto un incasso di circa 18.000 euro derivante dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico da parte dei partecipanti alla fiera.