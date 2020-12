Terni, avviato iter di revisione delle partecipate - Tuttoggi

L’atto assegna alle società partecipate, l’obiettivo specifico della riduzione delle spese di funzionamento nella misura del 1%, rispetto all’esercizio 2020

Il consiglio comunale, nella seduta di ieri pomeriggio, ha approvato con 20 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astenuti, la delibera di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute.

L’atto

Il documento, in ottemperanza al testo unico delle partecipate, approva la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Terni alla data del 31 dicembre 2019 e indica i risultati dell’annuale analisi relativa all’assetto complessivo delle singole società di cui l’Ente detiene una partecipazione diretta o indiretta, le misure di razionalizzazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi strategici manifestati dalla Giunta Comunale con riferimento alle singole partecipazioni societarie.

Obiettivi

L’atto assegna, inoltre, alle società partecipate, l’obiettivo specifico della riduzione delle spese di funzionamento (voce B6-B9 e B14 del conto economico) nella misura del 1%, rispetto all’esercizio 2020 e chiama le società a relazionare al Comune di Terni l’esito di verifica dei controlli entro quattro mesi dall’adozione.

ASM TERNI SPA

Esito: mantenimento senza adozione di alcuna misura di razionalizzazione, prosecuzione degli interventi di risanamento aziendale mediante l’aumento della produzione industriale e lo sviluppo di nuove opportunità di business, in linea anche con le indicazioni derivanti dall’attività di advisoring avviata.

Obiettivo specifico, riduzione delle spese di funzionamento nella misura del 1%, rapportato ad alcune voci del Conto Economico.

TERNI RETI SRL

Esito: mantenimento senza adozione di alcuna misura di razionalizzazione; implementazione delle nuove attività strategiche, cosi come indicate nella relazione, con graduale fuoriuscita dal mercato delle reti allo scopo di risanare il valore del patrimonio netto.

Obiettivo specifico riduzione delle spese di funzionamento nella misura del 1%, rapportato ad alcune voci del Conto Economico, rispetto all’esercizio 2020.

FARMACIATERNI SRL

Esito: mantenimento con prosecuzione delle misure di razionalizzazione, già previste nei precedenti piani; inoltre, implementazione delle nuove attività, complementari a quelle della farmacia tradizionale, senza tralasciare la funzione di pubblica utilità sociale, al fine di riportare l’azienda ad essere pilastro di servizi socio sanitari dei cittadini ternani ed importante presidio nella produzione di reddito a favore del socio pubblico

Obiettivo specifico: riduzione delle spese di funzionamento nella misura del 1%, rapportato ad alcune voci del Conto Economico, rispetto all’esercizio 2020.

ATC

Esito: prosecuzione ed ultimazione della procedura di liquidazione e, conseguentemente, partecipare direttamente pro quota alla Umbria TPL Mobilità S.p.A.

ATC SERVIZI SPA

Esito: prosecuzione ed ultimazione della procedura di liquidazione, dando seguito al mandato del Consiglio Comunale.

SII SCPA

Esito: mantenimento senza adozione di alcuna misura di razionalizzazione; presidiare la rinnovata e risanata gestione, considerando la strategicità sociale di pubblica utilità del servizio idrico ed esercitando altresì ogni prerogativa consentita al ruolo di socio pubblico da parte del comune di Terni e coinvolgendo tutti gli altri soci pubblici nei modi e nelle forme che statuto societario e sopravvenuti interventi normativi prevedono, anche attraverso la predisposizione di specifici patti fra i soci

Obiettivo specifico riduzione delle spese di funzionamento nella misura del 1%, rapportato ad alcune voci del Conto Economico, rispetto all’esercizio 2020.

UMBRIA ENERGY SPA

Esito: mantenimento senza adozione di alcuna misura di razionalizzazione; mantenimento della partecipazione implementando le attività di business a servizio del territorio

Obiettivo specifico: riduzione delle spese di funzionamento nella misura del 1%, rapportato ad alcune voci del Conto Economico, rispetto all’esercizio 2020

GREENASM SPA

Esito: mantenimento senza adozione di alcuna misura di razionalizzazione; mantenimento della partecipazione in quanto strategica per la chiusura delle attività della business unit ambiente di ASM spa, il tutto in necessario strettissimo collegamento con le determinazioni dell’autorità competente in materia.

Obiettivo specifico: riduzione delle spese di funzionamento nella misura del 1%, rapportato ad alcune voci del Conto Economico, rispetto all’esercizio 2020.

UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA

Esito: mantenimento senza adozione di alcuna misura di razionalizzazione; mantenimento senza interventi, monitorando le evoluzioni del mercato della distribuzione del gas e tenendo conto dei differenti interessi che ASM terni spa ha all’interno della partecipata stessa.

Obiettivo specifico riduzione delle spese di funzionamento ella misura del 1%, rapportato ad alcuni voci del Conto Economico, rispetto all’esercizio 2020