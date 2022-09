Auto contro il semaforo e l’impianto torna non funzionante dopo una settimana

Incidente nella notte con un'auto finita contro il semaforo ed un mezzo della raccolta differenziata prima di scappare

Di nuovo guasto il semaforo tra via Prati e via XX Settembre, a Terni, dopo poco più di una settimana dalla rimessa in funzione. Questa volta, però, a causare il disservizio è stato un incidente stradale. In particolare un’auto nella notte è finita contro l’impianto semaforico scontrandosi poi contro un mezzo della raccolta differenziata, scappando poi senza fermarsi. Il conducente, tuttavia, sarebbe già stato individuato dalle forze dell’ordine.

Un episodio che ha portato ad essere nuovamente non funzionante, dunque, il semaforo il cui funzionamento era stato ripristinato lo scorso fine settimana dopo che per diversi giorni era rimasto spento.