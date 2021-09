Terni, aumentano acqua, luce, gas, casa e trasporti - Tuttoggi

Rispetto ad agosto 2020 le bollette hanno registrato una crescita molto sostenuta, in particolare quella del Gas ha evidenziato un incremento vicino al 35%

L’inflazione a Terni nel mese di agosto flette leggermente, a differenza del dato nazionale in rialzo, e si attesta a +1,8% (inferiore al dato nazionale salito al +2,1%). Anche su base mensile i prezzi crescono in maniera più moderata rispetto al dato nazionale ( +0,3%, contro +0,5 Italia).

I servizi statistici del comune di Terni hanno diffuso il bollettino di agosto relativo alla rilevazione dei prezzi.

I rincari

Come consueto nel mese di agosto, molti dei rincari, sia su base congiunturale che tendenziale, sono dovuti al rialzo dei prezzi di servizi e prodotti correlati al periodo di vacanza. Si registrano in particolare incrementi nel costo del trasporto passeggeri sia aereo che marittimo sia rispetto a luglio che rispetto ad agosto 2020. Oltre ai rincari rilevati nei capitoli Trasporti e dei Servizi ricettivi e di ristorazione, la spinta inflattiva, a conferma di quanto accaduto negli ultimi mesi, è però determinata in larga parte dai rialzi dei prezzi dei beni energetici.

Gli aumenti per settori

Nel dettaglio dell’andamento dei prezzi su base annuale, Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+7,9%) e Trasporti (+4,9%) sono i capitoli che registrano l’inflazione più alta e ben al di sopra dell’indice generale. Rispetto ad agosto 2020 le bollette hanno registrato una crescita molto sostenuta, in particolare quella del Gas ha evidenziato un incremento vicino al 35% e sostanziale è anche l’incremento su base annua della bolletta Elettrica (oltre il 13%).