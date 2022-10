Ternana – Genoa, sfida dal profumo di A | Formazioni e dove vederla

Lucarelli si affida sul blocco della squadra corsara a Benevento.

Qui Genoa

Blessin deve far fronte alle assenze in difesa, dove mancheranno lo squalificato Bani e l’infortunato Ilsanker. Davanti, Jagiello e Yalcin si giocano il posto per affiancare Coda.

Probabili formazioni

Ternana: Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Bogdan, Corrado, Paghera, Di Tacchio, Cassata, Palumbo, Partipilo, Donnarumma. All. Lucarelli.

Genoa: Martinez, Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Pajac, Strootman, Frendrup, Jagiello, Aramu, Gudmundsson, Coda. All. Blessin.

Arbitro Doveri di Roma, Var Di Paolo.

Dove vedere Ternana – Genoa

La partita Ternana – Genoa (ore 16.15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.