Ternana – Benevento, formazioni | Si torna al Liberati dopo la lite Bandecchi – tifosi

Alle 15 la sfida al Liberati tra due squadre in cerca di punti | Attesa per il modo in cui sarà accolto il patron dei rossoverdi

La Ternana per tornare a sognare e scacciare i timori di vedersi invischiata nella lotta per non retrocedere, dopo una stagione segnata dalle travagliate vicende societarie. Il Benevento, che era partito con ben altri obiettivi, per trovare punti salvezza.

Sfida dalle grandi motivazioni quella che si gioca al Liberati alle 15. Dove le Fere tornano a giocare dopo la disfatta contro il Cittadella, con l’incredibile episodio finale della lite con sputi (VIDEO) tra alcuni tifosi e il presidente Bandecchi.