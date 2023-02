Ternana - Cittadella 1a2. Lite con sputi tra Bandecchi e tifosi VIDEO

Al termine di Ternana - Cittadella, Bandecchi contestato dalla Curva Est perde le staffe, trattenuto a fatica dallo staff. Andreazzoli si dimette

Finisce 1 a 2, con le Fere che devono fare i conti anche con un po’ di sfortuna, Ternana – Cittadella al “Libero Liberati”. Dopo il derby perso a Perugia, non si arresta la scia negativa per i rossoverdi, che in campo rimangono anche in 10 dopo l’espulsione di Proietti a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo. Ad andare in porta per la Ternana è Diakité al 32esimo, poi Crociata al 67esimo porta il Cittadella al pareggio ed alla vittoria al 93°.

Ma al di là della partita in sé, a tenere banco è la lite tra alcuni tifosi della Curva Est ed il patron della Ternana Stefano Bandecchi. Se già il presidente rossoverde aveva annunciato “guerra” alla Curva Nord, oggi non sono mancate contestazioni anche dalla Est. E così a fine partita, prima di lasciare il Liberati, Bandecchi – fischiato e provocato dai tifosi – si è diretto sotto alla storica curva per rispondere alle proteste. Agitatissimi gli animi, con il patron delle fere che ha perso le staffe ed ha addirittura sputato ad alcuni tifosi che aveva davanti. Alla fine è stato allontanato dal suo staff, a fatica. Mentre in diversi hanno immortalato la scena, come si vede in uno dei vari video che circola sui social network.