Vendita Ternana, Bandecchi ci ripensa "Resto al 50%" - Tuttoggi

Vendita Ternana, Bandecchi manda tutto a monte con la holding e tratta al 50%. Andreazzoli, Palumbo e imprenditori decisivi

Vendita Ternana, Bandecchi ci ha ripensato, almeno stando a quanto riportato dall’organo di stampa che fa capo a Unicusano, Tag.24, lo stesso che aveva annunciato la vendita al 100% della società.

“L’Unicusano intende restare proprietaria al 50%, quindi la Ternana è in vendita al 50% – sono le parole che Bandecchi ha rilasciato a Tag.24 – ma non a un solo offerente perché la quota massima per ogni investitore è del 30. Unicusano resta la capofila e l’azionista di riferimento, ho cambiato idea perché sono affezionato alla Ternana, poi con i nostri avvocati abbiamo deciso che che il 40/50% della Ternana è congruo con la nostra immagine. Il progetto stadio clinica va vanti come prima”.