Ternana tra closing e Cittadella, Fere in emergenza | Dove vederla in diretta - Tuttoggi

Ternana-Cittadella, torna a parlare il campo. Dopo una settimana di 'passione' sulla vendita della Ternana, ora servono i 3 punti

La Terna si lecca le ferite fuori e dentro il campo. A tenere banco in casa rossoverde è ovviamente il closing per la vendita della società di via della Bardesca e la holding che avrebbe convinto il patron Bandecchi a cedere l’intero pacchetto della Ternana. Era stato annunciato che, forse, ci sarebbe stata l’ufficialità della notizia prima della partita contro il Cittadella, ma non sembra ci siano elementi che possano far pensare a una breve risoluzione della vicenda. Sulla notizia che i misteriosi acquirenti siano rappresentati dalla holding Guardascione-Di Lauro, ad ora, non c’è stata smentita e la pista rimane calda, anche se Bandecchi ha lasciato intendere di essere interessato a più di un’offerta. Staremo a vedere.

Ternana, ecco il Cittadella

La Ternana è chiamata a un pronto riscatto dopo la batosta del derby, perso per 3-0 in casa del Perugia, ma a preoccupare Andreazzoli non c’è solo il fattore esterno, ma anche, e soprattutto l’infermeria. Fermi ai box Ghiringhelli, Capuano, Agazzi, Cassata, Mantovani e Favilli, insomma non è roba da poco. “Abbiamo già messo una pietra sopra al derby – ha detto Andreazzoli nella conferenza stampa di presentazione del match di oggi 24 febbraio – siamo stato penalizzati oltre i nostri meriti. Avevamo segnato e il gol era buono e il loro vantaggio è stato inficiato da un fallo e altre irregolarità”. “Anche noi parliamo dei fatti che riguardano la società, anche se sarebbe opportuno rimanere concentrati sulle questioni tecniche” – ha commentato il tecnico rossoverde sul closing”. Il tecnico ha chiamato a raccolta il pubblico rossoverde che “ha un ruolo importante” e ha parlato dell’incontro con i tifosi post-derby definendolo “amabile e piacevole”. Andreazzoli ha rassicurato che la squadra ha lavorato al massimo ed è pronta ad affrontare la sfida contro il Cittadella.