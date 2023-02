Ternana venduta a società straniera, forse holding Guardascione-Di Lauro - Tuttoggi

Ternana venduta al 100% a una società straniera. Bandecchi molla i rossoverdi. Entro il fine settimana l'annuncio ufficiale

La Ternana è stata venduta al 100% a una società straniera e non come inizialmente detto da Stefano Bandecchi che voleva rimanere con almeno il 15% delle quote. La notizia è stata lanciata dal giornale online di Unicusano, Tag24: Ci sarebbero stati già i passaggi sui conti correnti di entrambe le aziende ed entro fine settimana l’operazione verrà concluso e sarà dato l’annuncio. Chissà che con la sfida di sabato 25 febbraio con il Cittadella la Ternana non abbia già un nuovo proprietario” – scrive la testata di Bandecchi.

Vendita Ternana, spunta holding italo-americana

Ore frenetiche al Libero Liberati di Terni, dove sono in corso le riservatissime trattative tra Unicusano e la società che ha rilevato il club: siamo infatti ormai ai dettagli. L’unico dubbi è se Bandecchi voglia ancora vere una quota minoritaria in società. Il resto sono dettagli. Da quanto è stato possibile apprendere da TO, l’acquirente sarebbe, il condizionale è assolutamente d’obbligo, la holding italo-americana con Francesco e Mario Guardascione e Antonio Di Lauro.