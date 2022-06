Tenta furto in casa e ruba auto: inseguito, scappa nei campi - Tuttoggi

Poco dopo, intorno a mezzanotte, un’altra telefonata ai militari dell’Arma: questa volta il chiamante segnalava il furto appena avvenuto della propria auto, parcheggiata sotto casa con le chiavi inserite.

La nota con i dati della vettura rubata è stata subito diramata dalla Centrale operativa dei Carabinieri di Orvieto a tutte le pattuglie in servizio sul territorio e, una di queste, che l’aveva poco prima incrociata sulla ss205 circa 300 metri prima del bivio per Montecchio, faceva inversione di marcia e la individuava nuovamente nello stesso momento in cui l’occupante scendeva e si dileguava per i campi adiacenti. L’occupante indossava una felpa bianca, cappello e sciarpa. Sul posto sono quindi giunti anche i carabinieri per i rilievi scientifici volti alla individuazione del ladro.

In questi casi è evidente che il ladro, nonostante sia per il momento riuscito a fuggire, messo alle strette prima dai derubati e poi dalle ricerche poste in atto nei suoi confronti dai carabinieri, ha dovuto desistere dal continuare le sue azioni criminali. E’ bene tuttavia segnalare due aspetti: il primo è l’importanza dei dettagli in proprio possesso da fornire ai Carabinieri quando si richiede un intervento; il secondo è che ognuno di noi deve porre in essere tutte quelle attenzioni volte a rendere il più difficile possibile il furto dei propri beni o all’interno delle proprietà.