Tenta fuga da Polizia e aggredisce agente, addosso (e a casa) ha la droga | Arrestato 39enne - Tuttoggi.info

In piazza della Vittoria l'uomo ha tentato di eludere il controllo della Polizia, una volta fermato ha scalciato contro un agente procurandogli lesioni | Tra gli indumenti aveva cocaina e soldi, a casa ovuli di hashish e bilancino

La Polizia di Stato di Spoleto, ieri sera (13 ottobre), ha arrestato un 39enne con precedenti, trovato in possesso di cocaina e hashish.

Gli agenti, durante dei controlli in piazza della Vittoria, hanno notato l’uomo avvicinare in modo sospetto un’altra persona e lo hanno fermato. Apparso fin da subito insofferente e nervoso, alla richiesta di esibire i documenti, il 39enne si è dato repentinamente alla fuga. Una volta raggiunto ha poi continuato ad opporre resistenza, scalciando e aggredendo un poliziotto, che ha riportato lesioni dopo essere caduto a terra.

L’uomo, successivamente, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare: nascosto tra gli indumenti i poliziotti hanno rinvenuto un involucro di cocaina e 500 euro in contanti, verosimilmente provento di spaccio mentre nella sua abitazione sono stati trovati due porzioni e due ovuli di hashish, oltre ad un bilancino di precisione.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato per le attività di rito, il 39enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto negli uffici di polizia in attesa dell’udienza di convalida.