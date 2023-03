Tedesco scomparso, dopo oltre un mese sospese le ricerche | Dell’uomo nessuna traccia

Per trovare Klaus la Prefettura di Arezzo ha coordinato una task force di vigili del fuoco, Soccorso alpino, carabinieri e volontari (cinghialari e motociclisti), oltre ad impiegare unità cinofile della Guardia di Finanza e dei carabinieri di Bologna. Ma nell’impervia zona a 600 metri di altezza e nei territori circostanti neanche i cani molecolari, specializzati nella ricerca dei cadaveri, non sono mai riusciti a fiutare nulla.

Klaus, prima di scomparire, ha lasciato il portafoglio in casa con documenti e soldi dentro, la jeep parcheggiata al solito posto e il telefono nelle pertinenze dell‘abitazione. Sull’analisi di quest’ultimo oggetto, di solito importantissimo per risalire alle ultime ore di una persona, non sarebbe emerso niente di rilevante. Le indagini vanno comunque avanti: non si esclude ancora nessuna ipotesi, perfino quella che l’uomo possa essere partito per la Germania.

Klaus Leonard Schuessler vive da solo nel casolare aretino da oltre 15 anni, dove d’estate è solito accogliere turisti in moto. Da quanto è emerso solo pochi giorni prima della sua scomparsa, Klaus avrebbe avuto un incidente autonomo con una delle sue vetture a Monterchi: in quell’occasione i carabinieri avevano scoperto come il mezzo fosse sprovvisto di assicurazione e risultasse rottamato in Germania per la demolizione.

A denunciare la scomparsa dell’uomo, proprio il 16 febbraio, era stato un amico che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lui. Ma il 53enne sarebbe svanito nel nulla addirittura tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, come raccontato anche da un altro conoscente. Del caso si è occupato anche “Chi l’ha visto?”.