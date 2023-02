Tedesco scomparso, "fallisce" pure cane molecolare | Caso sbarca su 'Chi l'ha visto?' - Tuttoggi

Il mistero si infittisce, il 53enne Klaus Schuessler non si trova nonostante le ricerche a tappeto tra Umbria e Toscana | Appelli dal Comune di Arezzo e dalla popolare trasmissione di Rai 3, Prefettura annuncia prosieguo ricerche

E’ sbarcato anche su Chi l’ha Visto? il misterioso caso di Klaus Schuessler, il 53enne tedesco scomparso da 20 giorni dalla sua casa sui monti di Bivignano (Arezzo).

Il noto programma condotto in onda su Rai 3 ha lanciato l’appello, con tanto di foto, mentre le ricerche tra Umbria e Toscana non si fermano. Purtroppo ancora nessuna traccia dell’uomo, nemmeno dopo l’intervento del cane molecolare proveniente dalla Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di stanza a L’Aquila – specificamente addestrato per la ricerca di persone scomparse – rientrato oggi stesso (23 febbraio) in sede per altri programmati impegni.