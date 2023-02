Scomparso da 20 giorni, ricerche a tappeto tra Umbria e Toscana ma il 53enne non si trova - Tuttoggi

Anche i cani molecolari, però, perlustrando con il loro fiuto gli immediati pressi della sua casa di Pietralavata – in una zona compresa tra i Comuni di Monte Santa Maria Tiberina, Monterchi, e Arezzo – non sono riusciti a trovare nulla. Le ricerche delle varie squadre di soccorso, invece, avrebbero finora coperto la vastissima area dall’Alpe di Poti fino a Lippiano e Monte Santa Maria.

Per ora le uniche e poche certezze rimangono queste: il telefono e il portafogli con dentro documenti e soldi sono stati lasciati all’interno dell’abitazione la quale, a quanto pare, non presenta il minimo segno di effrazione; inoltre l’auto dell’uomo è rimasta parcheggiata al solito posto e non sono stati trovati messaggi o biglietti che possano far pensare ad un gesto estremo.

Da quanto è emerso solo pochi giorni prima della sua scomparsa, Klaus avrebbe avuto un incidente autonomo con una delle sue vetture proprio a Monterchi: in quell’occasione i carabinieri avevano scoperto come il mezzo fosse sprovvisto di assicurazione e risultasse rottamata per la demolizione.

Al momento gli investigatori starebbero cercando di ricostruire i rapporti del 53enne mentre le ricerche, in caso di tentativi ancora infruttuosi, potrebbero anche cessare. L’unico parente stretto dell’uomo, intanto, sarebbe la madre, residente in Germania.

Lo scomparso è di corporatura magra, altezza di circa 180 cm, peso 80 kg circa, capelli castano chiari ed occhi chiari. Chiunque dovesse rintracciarlo o essere in possesso di informazioni utili al ritrovamento, è pregato di informare tempestivamente i Carabinieri o Polizia di Stato al numero unico per le emergenze 112 o il comando di Polizia Municipale allo 0575.906667.