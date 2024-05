Grande successo per “EI_MOB la corsa della mobilità elettrica per tutti” | In 250 per le strade di Foligno - Tuttoggi.info

Una giornata indimenticabile, che ha regalato a tutti i partecipanti e a tutta la città delle emozioni difficili da dimenticare. La prima edizione di EI_MOB La corsa della mobilità elettrica per tutti, organizzata da USL Umbria 2 e FELCOS Umbria con il patrocinio del Comune di Foligno, ha fatto registrare un successo di partecipazione davvero eccezionale.

Lo scorso 4 maggio, oltre 250 persone hanno partecipato alla gara non competitiva che dal Plateatico a Piazza San Domenico, lungo un doppio percorso di 9 Km nella versione intera e di 4 Km nella versione ridotta, ha visto impegnati più di 100 iscritti con mezzi di mobilità adattata e 150 iscritti con mezzi a pedalata assistita. Un serpentone di carrozzine elettriche, bici elettriche, scooter elettrici a quattro ruote, monopattini elettrici, ruotini elettrici per carrozzina, tribike a pedalata assistita, che tutta la città ha salutato al suo passaggio mostrando ovunque simpatia e affetto.

Un evento, ricompreso tra le manifestazioni collaterali alla 7^ tappa del Giro d’Italia, da tutto esaurito quindi, i cui ricavi frutto di crowdfunding, sponsorizzazioni e noleggio delle e-bike, andranno per intero a finanziare il progetto “Sport per tutti”, finalizzato alla creazione di una start up di impresa sociale o associazione che operi a Foligno per promuovere e realizzare attività sportive per le persone con disabilità cognitiva, motoria e sensoriale, in particolare per i bambini, i ragazzi e, naturalmente, per i “giovani di tutte le età”.

Una soddisfazione che ha accompagnato anche le parole degli organizzatori al termine della corsa. E così il Direttore Generale di USL Umbria 2, Dott. Piero Carsili, nel ricordare l’impegno costante della USL sul fronte dell’inclusione e della qualità della vita delle persone con disabilità ha salutato EI_MOB con l’augurio che sia la prima di tante edizioni. Mentre il Direttore del Dipartimento di Riabilitazione della Usl Umbria 2, Dott. Mauro Zampolini, si è augurato che proprio queste manifestazioni possano aiutare a superare il concetto di disabilità costruendo davvero comunità di cittadini capaci di accogliere e soddisfare le esigenze di tutte e tutti. E’ stato poi il Responsabile del Centro Ausili della USL Umbria 2, Dott. Massimo Porzi, a ringraziare con emozione tutti partecipanti per aver reso speciale questa prima edizione e con loro tutti i main sponsor, gli sponsor, i partner e i media partner per aver reso possibile l’organizzazione di un evento tanto complesso e articolato. Ai valori della sostenibilità e dell’Agenda 2030, su cui FELCOS Umbria lavora da sempre nel realizzare sul territorio le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (sociale, economica e ambientale), ha infine fatto riferimento la Vicedirettrice di FELCOS, Elisa Stramaccia, che ha sottolineato il valore comunitario e solidale dell’iniziativa.

Evento nell’evento l’esibizione della Zastava Orkestar, street band toscana, che ha accompagnato la corsa trasformandola in una vera e propria festa. Arrivati in Piazza della Repubblica infatti, i partecipanti, hanno trovato ad accoglierli i ragazzi della Zastava Orkestar che hanno inscenato un’esibizione a suoni e ritmiche balcaniche davvero trascinanti. Una folla festante e gioiosa che poi ha percorso insieme l’ultimo tratto della corsa, lungo via Gramsci, prima della conclusione in Piazza San Domenico.





EI_MOB in numeri

Ecco alcuni numeri in dettaglio della prima edizione di EI_MOB la corsa della mobilità elettrica per tutti:

250 partecipanti

5 Main sponsor: Youmobility, Sunrise Medical, PRIDE Mobility Products Italia Srl, Bodytech, Agenzia Generali di Foligno Ridolfi.

14 Partner: UC Foligno, FIAB Foligno, AVI Umbria, Penso Positivo by Tommaso, Viva Insieme, Persefone ODV, Associazione Liberi di essere, Corinzi 13, IdeaRide, FISH Umbria, Festival per le città accessibili, Generazione T, Sorella Natura, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

15 Sponsor: La Luna, Coop Culture, Triride, Moretti, Antano Group, Centro Ortopedico Umbro, Sanitaria Umbra Ortopedia, Pieffe Ortopedia, Primo Laboratori Ortopedici Sanitaria, Buonumori Ortopedia Sanitaria, Promatec, Bike & The city, FRIA, MdueA, Sanitaria Ortopedia Fiorucci.

4 Media partner: YES – Youth Engagement for Sustainability, DOT Radio, Umbria TV e Radio Gente Umbra – RGU Notizie.