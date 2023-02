Scomparso tra i monti da oltre 15 giorni, continuano ricerche | Cane affidato all'Enpa - Tuttoggi

L’abitazione dove il 53enne vive da solo ormai da 15 anni, è stata trovata in perfetto ordine e all’interno vi era pure il portafogli con i soldi. Anche l’auto era al solito posto, così come il povero cane dell’uomo, rimasto senza cibo probabilmente da 15 giorni, affidato subito all’Enpa.

L’allarme per la scomparsa sarebbe stato lanciato da un amico che, da giorni, non lo aveva più sentito. Le ricerche in questa vasta e sperduta zona di montagna – dove l’abitazione dell’uomo si trova a 600 metri s.l.m e dista addirittura 10 km da Monterchi – continueranno anche nelle prossime ore. Al momento non sarebbe esclusa alcuna pista.