Teatro Comunale Luca Ronconi, al via la Stagione 2022/23 - Tuttoggi

Sabato 29 ottobre l’attore, performer e giullare Matthias Martelli porta in scena Raffaello, il figlio del vento, un racconto avvincente e poetico su un grande genio dell’umanità. Mercoledì 9 novembre è la volta di Otello da William Shakespeare, una nuova produzione del Teatro Stabile dell’Umbria realizzata con il contributo speciale delle Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, diretta da Andrea Baracco e con un cast tutto al femminile.

Domenica 27 novembre il cartellone ospita l’ultimo lavoro del regista Leonardo Lidi, prodotto dal TSU insieme a Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e il Teatro Stabile di Torino: Il gabbiano, prima tappa di una trilogia dedicata al drammaturgo russo Anton Čechov che proseguirà con Zio Vanja e Il giardino dei ciliegi. La Stagione prosegue all’insegna della danza contemporanea con la Compagnia Abbondanza/Bertoni, una delle realtà artistiche più prolifiche del panorama italiano. Lo spettacolo La morte e la fanciulla, in programma sabato 14 gennaio con Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas e Ludovica Messina, mette in scena il pensiero della Compagnia sull’umano e ciò che lo definisce: la vita e la morte, l’inizio e la fine, ovvero i miracoli della nostra esistenza.

Un’attrice, un ensemble di voci, il palcoscenico: la storia di una donna, di una città, di un anno: mercoledì 15 febbraio Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo si confrontano in scena con le parole dello scrittore, autore e narratore, Stefano Massini, nello spettacolo Cosa nostra spiegata ai bambini, dando forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce. Martedì 14 marzo Giuseppe Battiston è il protagonista de La valigia di Sergei Dovlatov: un racconto dissacrante, ironico, di amore e odio verso un paese che si lascia. Battiston dà vita a una carrellata di personaggi che riemergono dalla memoria. (Lo spettacolo sostituisce Cetra… una volta, annullato per motivi legati alla Compagnia, ma ancora presente nelle locandine e nei programmi cartacei).

La Stagione si chiude sabato 1 aprile con la commedia Il teatro comico di Carlo Goldoni diretta da Eugenio Allegri. Il popolare attore Giulio Scarpati, sul palco insieme a 8 bravissimi attori, è il protagonista dell’opera manifesto della riforma goldoniana, in cui affiorano motivi, stereotipi, tormenti e ambizioni della comunità teatrale di ogni tempo.

Prelazione per gli abbonati della Stagione 2019/2020 da giovedì 29 a giovedì 6 ottobre. Vendita nuovi abbonamenti da venerdì 7 a venerdì 14 ottobre: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso il Comune di Gubbio, via Cairoli 1, ex Biblioteca Comunale, tel. 075 9278044.

I biglietti si potranno acquistare il giorno dello spettacolo dalle 20, per gli spettacoli domenicali dalle 16. La vendita dei biglietti è online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it Prenotazione telefonica: Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20 fino al giorno prima dello spettacolo. I biglietti prenotati devono essere ritirati entro le 20.30 del giorno dello spettacolo.