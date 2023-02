Tassa sui rifiuti in ritardo, l'Asm: nessuna sanzione - Tuttoggi

Asm avvisa i clienti che non saranno applicati né sanzioni né interessi di mora alla rata della fattura riportante scadenza 30 gennaio 2023

Asm Terni informa che, a causa di un problema informatico in fase di normalizzazione, potrebbero presentarsi ritardi nel recapito delle fatture Taric, la tassa sui rifiuti.

A tal riguardo, Asm, scusandosi per il disguido, avvisa i clienti che in tal caso non saranno applicati né sanzioni né interessi di mora alla rata della fattura riportante scadenza 30 gennaio 2023 eventualmente recapitata in ritardo. Asm coglie l’occasione per avvisare i clienti che nella sezione ecosportello del sito asmterni.it (https://ecosportello.asmterni.it) è disponibile l’area per consultare e scaricare le proprie fatture.