Tari, Amoni: "Agevolazioni ma zero domande"

L'appello del presidente di Confcommercio

Una agevolazione per la Tari, ma zero domande presentate a 15 giorni dalla scadenza. E’ l’allarme di Aldo Amoni, presidente di Confcommercio Foligno, in merito all’agevolazione Tari. “L’appello che faccio per i commercianti del territorio è che prendano in considerazione lo sgravio – spiega Amoni – in attesa di quello che potrà arrivare sul fronte del caro bollette“.

Il dettaglio della misura

L’agevolazione scade il prossimo 15 settembre e prevede una riduzione massima del 100 per cento a favore delle attività soggette a chiusure obbligatorie, calcolando in base ai giorni di chiusura. Previsto ribasso del 50 per cento per chi, pur non essendo stato sottoposto a chiusure, avrà avuto un ribasso del fatturato del 2021, rispetto al 2019, di almeno il 20 per cento.