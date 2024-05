Umana Sostenibilità e Crescita responsabile, se ne parla a Norcia al Glocal Economic Forum ESG89 - Tuttoggi.info

Panel straordinario, al borgo di San Benedetto che si illuminerà per discutere di spiritualità, intelligenza, preghiera e lavoro, impresa

La prima giornata della quinta edizione del NORCIA 2024 GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89 si concluderà dalle 18:45 con il tradizionale Forum Istituzionale. Il tema scelto quest’anno è UMANA SOSTENIBILITÀ E CRESCITA RESPONSABILE: l’anima e il corpo. La spiritualità e l’intelligenza del cuore e delle mani. Utili anche per far funzionare meglio le nostre imprese.

Ora et Labora, la frase chiave della “regola benedettina”, il principio ispiratore di San Benedetto, uno dei cardini storici della cultura nostrana stimola da secoli uniche meditazioni e riflessioni e che ci ha spinto da oramai cinque anni ad organizzare proprio a Norcia il più ‘intimo’ incontro nazionale con al centro il tema della sostenibilità. La preghiera e il lavoro, dunque, insieme alla contemplazione e all’impegno materiale. L’anima e il corpo. La spiritualità e l’intelligenza del cuore e delle mani. Utili anche per far funzionare meglio le nostre imprese. Oggi da coniugare con una più umana sostenibilità.

La presidente della Regione Umbria, che esporrà le conclusioni nella prima giornata del GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89 del 3 maggio ha voluto, fin dall’inizio del suo mandato, posizionare l’Umbria a bandiera italiana della Umana Sostenibilità, perché questa è l’anima originaria della regione, maturata attraverso il messaggio dei grandi riferimenti religiosi ed evoluta tramite il genius loci della gente e degli imprenditori.

‘Una bandiera quanto mai innovativa – aggiunge la presidente – che il Governo Regionale intende rappresentare in ogni atto, siano gli aiuti alle famiglie, all’agricoltura, ad un modello sostenibile di fare azienda, di grandi eventi e di turismo sostenibile. Coniugare profitto e dono inteso come restituzione alla Comunità, è ormai cifra riconosciuta dello stile umbro. Vorrei che lo diventasse anche nel restituire la giusta dimensione e prospettiva reddituale e di carriera a tutti quelli che con merito prestano la propria opera, con particolare riguardo ai giovani.

Solo una società in cui il benessere è diffuso e condiviso, è davvero solida’.

‘E se, come diceva Einstein, “La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario” questa frase – conclude- sia il viatico per lo stimolo di questo vostro Forum di Norcia 2024 che più mi sta a cuore: facciamo comprendere a chi ci guarda che il tessuto economico umbro è pronto ad aprirsi al mondo e a farsi accompagnare dalle migliori forze finanziarie di esso, ma conservando la propria identità, la forza di un messaggio e di uno stile unico al mondo’.

‘L’attenzione alla sostenibilità riveste un ruolo centrale all’interno delle strategie di Philip Morris – sostiene Cesare Trippella, Head of Leaf EU Philip Morris Italia e relatore nel panel istituzionale – e coinvolge l’intera catena italiana del valore, dalle coltivazioni di tabacco alla manifattura d’eccellenza collegata ai prodotti innovativi senza combustione, sino alla gestione dei rifiuti del prodotto giunto a fine vita’.

Dello stesso avviso anche l’AD di Banco Desio, Alessandro Decio, ospite e relatore anche quest’anno del Forum di ESG89 che sostiene: ’Siamo in viaggio con gli stakeholder verso un mondo più sostenibile ed equo. In questa tappa, a Norcia, portiamo un contributo per costruire un futuro migliore con la ricerca di quell’equilibrio che riguarda l’impatto sociale di una banca familiare, italiana e di prossimità come la nostra.

Abbiamo supportato gli investimenti per il risparmio energetico, l’utilizzo delle energie rinnovabili e raggiunto importanti risultati che ci vedono coinvolti in primo piano a livello ambientale, sociale e di governance. Proseguiamo questo viaggio, con responsabilità e dedizione’.

Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader, fedelissimo di Norcia, affronta il tema della sostenibilità per le nuove generazioni:’E’ noto a tutti come la sensibilità per la sostenibilità vada a crescere quanto più l’interlocutore a cui ci si riferisce è giovane – sostiene Lanzillo – oggi la generazione Z ha come paradigma di riferimento quello di una vita sostenibile sotto tutti gli aspetti rilevanti per la definizione di sostenibilità: ambientale, sociale e di governance.

Impensabile per questi interlocutori parlare di “posto fisso”, di dedizione prioritaria per una carriera di lunga durata; altri valori sono quelli che permeano l’agire della generazione Z che vuole vivere in un ambiente che valorizzi l’inclusione, intesa come partecipazione alle decisioni dei loro capi, indipendentemente che siano membri familiari o meno, il bilanciamento tra lavoro e vita privata, meccanismi di welfare e di meritocrazia che consentano alla persona di crescere nelle proprie aspirazioni, supportata dall’azienda in cui lavora che mette a disposizione incentivazioni differenti dal salario/stipendio che contribuiscano a migliorare lo stile di vita della persona, garantendone la formazione continuativamente’.

NORCIA 2024 – GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89

FORUM ISTITUZIONALE

Ore 18.45 | 20:00

UMANA SOSTENIBILITÀ E CRESCITA RESPONSABILE

Flavio Cecchetti

Ceo Susa

Alessandro Decio

AD Banco Desio

Giampaolo Farchioni

Ceo Farchioni Olii

Ernesto Lanzillo

Deloitte Private leader

Domenico Metelli

Ceo Luigi Metelli

Federico Montesi

Ceo Energy Solutions

Luisa Todini

Imprenditrice e Manager

Cesare Trippella

Head of Leaf EU Philip Morris Italia

CONCLUSIONI

Donatella Tesei

Presidente Regione Umbria