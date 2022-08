Primi d’Italia, a Foligno il G20 della pasta

Coordina il giornalista Luciano Pignataro

L’evento nell’evento è in programma venerdì 30 settembre al City Hotel & Suites di Foligno, dopo l’ok del presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni, che ha contattato il giornalista Luciano Pignataro per coordinare l’iniziativa. Previste una sessione mattutina e una pomeridiana con i protagonisti della filiera: produttori di grano, mulini impegnati nella trasformazione della materia prima, cinque o sei pastai di diversa provenienza geografica e anche di diverse dimensioni, proprio per cercare di avere una visione completa del problema.

“Un’occasione per riflettere con approfondimento”

“Un’occasione per riflettere e confrontarsi non attraverso gli slogan, ma con l’approfondimento – ha continuato Fornetti –, per cercare di rispondere alle tante domande che si pone l’opinione pubblica. Rischiamo davvero di non avere grano sufficiente per dare una risposta di mercato? E quanto incide sul mercato la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime per la logistica? Urge poi una svolta nelle regole imposte dall’Unione Europea che ha fermi ben nove milioni di ettari inutilmente a riposo. L’occasione serve per fare il punto anche su alcuni luoghi comuni quali ad esempio se il grano italiano è davvero il più buono o su cosa dovremmo fare per raggiungere o migliorare la nostra autosufficienza produttiva”.