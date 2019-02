Suore di clausura fuori da monastero, risolto mistero della foto “Non siamo noi ma…”

Dopo i tanti interrogativi che ha suscitato, la suggestiva foto delle suore in preghiera a pochi passi dal monastero di via dei Lanari ha finalmente una spiegazione. La risposta ci è arrivata direttamente da Suor Chiara, clarissa murata, che ha voluto precisare: “Quelle sorelle non siamo noi ma le Francescane dell’Immacolata, che sono a circa 300 metri dal nostro monastero (la cui sede è in via XI settembre, ndr)“. Poi ha voluto: “Comunque anche noi siamo persone normali e, se necessario, usciamo per sbrigare spese e commissioni. La clausura infatti non ci separa dal mondo ma apre spazi di incontro“. A conferma di ciò, in effetti, c’è anche la recente premiazione speciale da parte del parroco di Nuvole Don Giorgio a due clarisse murate che hanno da poco ripreso la patente di guida.

