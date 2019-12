Successo per il concerto di Natale dell'istituto comprensivo Spoleto 2 - Tuttoggi

Che Natale sarebbe senza i tradizionali canti di festa e di allegria? Anche quest’anno ci hanno pensato i ragazzi e i professori dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2 a regalare una serata di gioia e spensieratezza ai numerosi genitori presenti allo spettacolo di Natale presentato al Dancing Tre Valli di Spoleto.

Gli allievi del corso ad indirizzo musicale, diretti e coordinati dal Prof. Emanuele Giunta docente di corno, si sono esibiti in una performans degna delle migliori esibizioni che caratterizzano, ormai da anni, l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo. Insieme ai professori Marika di Cesare, docente di chitarra, Andrea Bartoccioli docente di clarinetto e Oscar Mattioli docente di Pianoforte, i musicisti in erba si sono esibiti sulle note di celebri e ricercate musiche ispirate alle feste natalizie, da “Oh Albero”, “Deck the Halls” a “Happy Christmas”.

Il gruppo di orchestrali e coristi ha fornito prova delle competenze acquisite attraverso l’impegno serio e costante che ha caratterizzato il lavoro di alunni e docenti in questa prima fase dell’anno scolastico. La serata è proseguita con i brani “Have your self a Marry little Christmas”, e il canto ritmato “La luz que nace en ti”, espressione tipica della gioia e dell’esuberanza iberica.

Da evidenziare la straordinaria esibizione del coro scolastico, composto dagli alunni delle classi prime e diretto dalla Prof. Alessandra Natalini, con la collaborazione della Prof. Silvia Natalucci.

Fiore all’occhiello della serata, la preziosa collaborazione fornita dal docente di corno del conservatorio di Perugia Marco Venturi, che insieme a una compagine di suoi allievi, ha impreziosito un’esibizione molto apprezzata da docenti e genitori.