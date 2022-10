Successo del primo Raduno interforze dei Piloti militari umbri - Tuttoggi

L’evento, tenutosi tra Grutti e Gualdo Cattaneo, è nato in maniera del tutto estemporanea, ha visto la presenza di 27 piloti umbri

Successo per il primo raduno interforze piloti umbri che si è tenuto il primo ottobre tra Gualdo Cattaneo e Grutti. L’evento, nato ed organizzato in maniera del tutto estemporanea, ha visto l’importante partecipazione di 27 piloti umbri (su 121 rinvenuti in fase di organizzazione), tutti con trascorsi militari, in congedo ed in servizio che, per la prima volta, hanno deciso di incontrarsi al di fuori delle consuete attività istituzionali, manifestando dunque un non comune spirito di coesione, di attaccamento al volo ed alla propria Regione.

Il primo raduno interforze piloti umbri è iniziato nel corso della mattinata presso la sala meeting del parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo. Qui, l’organizzatrice ed i referenti delle singole forze dell’ordine hanno accolto i propri colleghi provenienti da tutta Italia, alcuni dei quali con famiglie al seguito, per poi procedere alla condivisione di esperienze professionali comuni ma allo stesso tempo uniche al di sotto dei cieli d’Italia e non, in diverse epoche storiche.