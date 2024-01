Stupro al centro sportivo, svolta sulle indagini grazie al Dna: arrestato 25enne di Norcia - Tuttoggi.info

Lo stupro ai danni di una 20enne era avvenuto a luglio, stretto il cerchio sul gruppo ora un giovane è finito in carcere

C’è la svolta sullo stupro di gruppo avvenuto ad un centro sportivo di Ponte San Giovanni a luglio scorso. E’ stato infatti arrestato il presunto autore della violenza sessuale, un 25enne di Norcia: ad incastrarlo l’esame del Dna sulle tracce biologiche repertate a seguito dell’episodio.

Pochi giorni dopo lo stupro la polizia aveva identificato due dei giovani presenti, grazie alle telecamere di videosorveglianza del parco delle piscine, poi anche altri ragazzi. Poi la svolta, grazie al Dna, con l’individuazione del 25enne che materialmente avrebbe commesso la violenza sessuale ai danni di una 20enne, arrivata a Perugia dalle Marche con un’amica quella sera per partecipare ad una festa. Un giovane nato a Norcia che nelle ultime ore è stato raggiunto dall’ordinanza del gip di Perugia di custodia cautelare in carcere.

I fatti erano avvenuti a metà luglio: le due ragazze – una 20enne ed una 24enne – erano arrivate in Umbria in treno per partecipare ad una festa paesana. Un gruppo di ragazzi, a fine serata, si sarebbe proposto di riaccompagnarle alla stazione, portandole però prima alla piscina di Ponte San Giovanni. Qui erano iniziati molestie e palpeggiamenti. Una delle due, semi incosciente a causa dell’alcol, era stata violentata da un giovane, mentre un altro la teneva ferma. L’altra giovane, terrorizzata, era riuscita a chiamare la polizia. All’arrivo degli agenti, però, il gruppo di giovani – circa 8 secondo quanto era stato poi raccontato – si era dato alla fuga. Le due ragazze erano state quindi portate in ospedale. La vittima dello stupro ha quindi presentato querela, facendo scattare le indagini della squadra mobile. Nemmeno una settimana dopo c’erano due indagati, un 20enne e un 23enne, identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Poi, grazie agli accertamenti su cellulari e social network, quasi l’intero gruppo era stato individuato; il cerchio si è infine chiuso identificando un 25enne: dopo l’esito dell’esame del Dna per lui nelle ultime ore è scattato l’arresto per l’accusa di violenza sessuale aggravata.