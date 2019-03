Studentessa del Pieralli scomparsa, appello sui social | Aggiornamento: ritrovata

Aggiornamento alle ore 11.20 – Si apprende in questi momenti che è stata ritrovata e sta bene la studentessa 18enne perugina che aveva fatto perdere le tracce di sé da una settimana. Lieto fine, quindi, per la vicenda che aveva tenuto in apprensione familiari ed amici.

Si chiama Leyla, ha 18 anni, è originaria del Marocco, frequenta l’istituto Pieralli di Perugia e da venerdì scorso ha lasciato la zona di Ferro di Cavallo, facendo perdere ogni traccia di sé.

Corre sui social l’appello per ritrovare la giovane, cercata ora anche dalla polizia, ma al momento per allontanamento volontario, trattandosi di una maggiorenne, anche se giovanissima, e non essendoci elementi che possono far pensare al peggio.

Questo l’appello lanciato sui social da chi è preoccupato e la sta cercando: “Ragazzi vi chiedo aiuto per cercare questa ragazza. Si chiama Leyla e viene dal Marocco, ha 18 anni ed è scomparsa dalla zona Ferro di Cavallo venerdì scorso intorno alle 17“.

La ragazza è stata vista forse per l’ultima volta nella zona di Ponte Felcino. L’appello si conclude così: “Vi prego fateci caso, ho conosciuto il papà ed è in piena disperazione“.

E subito si è attivata la mobilitazione sui social per provare a fornire informazioni utili a rintracciare la giovane scomparsa.

