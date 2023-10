Strappa crocifisso d'oro ad un anziano durante mercato, denunciata 30enne - Tuttoggi.info

Il furto è avvenuto in Piazza 40 Martiri e la donna è stata riacciuffata dai carabinieri nei pressi di via Beniamino Ubaldi grazie anche alla descrizione della vittima | L'accusa è di rapina e lesioni personali

Aveva strappato il crocifisso d’oro dalla catenina di un anziano durante il mercato settimanale di Piazza 40 Martiri, a Gubbio, ed è stata denunciata dai carabinieri.

L’uomo aveva appena terminato i suoi acquisti e stava per raggiungere la propria auto, quando è stato avvicinato dalla donna – una 30enne – con una scusa. A quel punto, approfittando di un momento di distrazione, questa ha afferrato il monile che la vittima indossava al collo, cercando in tutti i modi di portargliela via.

L’anziano ha cercato invano di far desistere la ladra che, alla fine, è riuscita a fuggire riuscendo a strappare il crocifisso d’oro dalla catenina. Nonostante la concitazione del momento l’uomo, rimasto ferito ad un mano durante la colluttazione, è comunque riuscito a cogliere alcuni particolari fisici e l’abbigliamento dell’autrice del reato. Così, dopo essere stato soccorso da un commerciante, ha contattato subito il 112.

I carabinieri, acquisita la descrizione della donna, hanno diramato immediatamente le ricerche, che hanno individuato la presunta fuggitiva nei pressi di via Beniamino Ubaldi. La 30enne, portata in caserma, è stata subito riconosciuta dall’anziano eugubino e deferita in stato di libertà per rapina e lesioni personali. L’indagata era già nota alle forze dell’ordine, in quanto già segnalata più volte all’Autorità giudiziaria per la violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Gubbio emesso dal Questore di Perugia.