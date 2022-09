Stabilimento militare, i sindacati confidano nell’azione sul nuovo Governo di Comune e Regione

Soddisfazione per il dibattito in Consiglio comunale: Far capire a Roma le conseguenze del mancato ricambio generazionale"

“Finalmente”. Questo il commento della RSU e delle organizzazioni sindacali dello Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto per il dibattimento al Consiglio comunale

di Spoleto dell’ordine del giorno sui problemi in cui versa l’Ente. Difficoltà, ricordano, poste da tempo all’attenzione delle autorità locali, regionali e ministeriali, “per le conseguenze del mancato ricambio generazionale in un settore delicato come quello della lavorazione degli esplosivi”.

“Nonostante i vari proclami – evidenziano le organizzazioni sindacali – è bene ricordare che l’Istituzione che ci ha prontamente dato ascolto è stata la Seconda Commissione regionale, pronta nel votare all’unanimità un documento, poi fatto proprio dal Consiglio regionale e anch’esso votato all’unanimità, che sintetizza il contenuto del proficuo confronto tra sindacato e rappresentanti regionali, elencando caratteristiche, ritardi e conseguenze di un sito produttivo al servizio del Paese (fiore all’occhiello dell’ex area tecnico-industriale della Difesa). Con l’intento di sollecitare presso i vertici del Ministero della Difesa e dell’Agenzia Industrie Difesa quell’attenzione necessaria a concretizzare quanto promesso e chiesto con insistenza dal sindacato per garantire sia la continuità professionale, tramite il travaso delle competenze da un lato, sia le positive ricadute su di un territorio in sofferenza per le note difficolta occupazionali”.