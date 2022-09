Sportello Sviluppumbria per bandi PNRR: apertura a Norcia tutti i giovedì - Tuttoggi

Il servizio è rivolto a cittadini e imprese

A partire dall’1 settmbre è aperto e operativo lo sportello Sviluppumbria per i bandi PNRR Fondo Complementare presso lo Spazio DigiPASS a Norcia in Via Solferino. Lo sportello sarà fruibile tutti i giovedì dalle ore 10 alle 16,30.



Sono inoltre anche online i bandi Nextappennino. Il personale Sviluppumbria è a disposizione di tutti gli utenti. Per usufruire dei servizi a sportello occorre prenotare un appuntamento telefonando allo 0744 80601 e 0742 32681.



Lo sportello Sviluppumbria, lo ricordiamo, inaugurato con una partecipata inizaitiva di presentazione dei bandi PNRR che si è svolta lo scorso 23 settembre, si attua in stretta collaborazione con l’ amministrazione comunale e si radica nel territorio per garantire servizi sempre più capillari alle imprese e ai potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal Fondo complementare al PNRR per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in Centro Italia. Nello sportello sarà presente personale dedicato e appositamente formato da Invitalia e ffiancherà quelli già presenti con l’obiettivo di promuovere e facilitare l’accesso alle risorse previste dalla Macromisura B del programma.