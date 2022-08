NextAppennino, l’occasione per rilanciare le aree del sisma

Il confronto alla Camera di commercio

Proprio la Camera di commercio dell’Umbria ha promosso un incontro informativo e formativo per illustrare questa opportunità e fornire le prime indicazioni operative, visti i tempi molto ristretti. Unendo i soggetti che possono supportare imprese, istituzioni e cittadini.

Un evento a cui hanno parteciperanno tra gli altri Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell’Umbria; Giovanni Legnini, commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016; Michele Fioroni, assessore allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione Regione Umbria; Ernesto Somma, responsabile Incentivi e Innovazione Invitalia; Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria. I lavori sono stati moderati da Federico Sisti, segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria. In platea rappresentanti di numerose imprese, associazioni imprenditoriali, comuni e partecipate regionali, che hanno posto molte domande agli esperti di Unioncamere Valeria Giancola, Romano Benini, Dino Salvi.

La Misura Turismo, Cultura, Sport e Inclusione

Grande attenzione sui tre bandi della sub Misura B.2 “Turismo, Cultura, Sport e Inclusione” gestiti da Unioncamere per cui le domande si potranno presentare dal 15 settembre. L’obiettivo è pubblicare le graduatorie di tutti i bandi entro dicembre. Una misura con 180 milioni di euro di dotazione. Tutti gli interventi hanno battuto su un punto chiave: bisogna rispettare l’obiettivo di chiudere la partita entro l’anno, con la pubblicazione delle graduatorie.

Tempi stretti per i progetti

“I tempi sono stretti – ha scandito il commissario straordinario Giovanni Legnini, sia per quanto riguarda quelli relativi alla presentazione dei progetti sia per la loro valutazione. Ma la mobilitazione che abbiamo attivato, le sinergie messe in campo rendono possibile il rispetto del cronoprogamma”.

Il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, su sollecitazione della filiera del turismo, chiede la modifica del periodo temporale preso come riferimento per valutare la capacità potenziale delle imprese del settore di poter fare fronte agli impegni economici previsti nei progetti presentati per il finanziamento: “Gli anni del Covid – ha detto Mencaroni – non vanno considerati, falsano la reale capacità delle aziende del settore”. Un rilievo su cui il commissario straordinario Legnini si è detto d’accordo. “Anche se in questa sede – ha chiarito – possono esprimere solo una mia valutazione personale. Il tema, comunque, sarà certamente oggetto di una riflessione in tempi brevi”.