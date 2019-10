Spoleto, scontro tra auto e moto in viale Marconi

Incidente stradale poco dopo le 17,30 di lunedì in viale Marconi. A scontrarsi, secondo le prime informazioni, un’automobile ed una motocicletta, in sella alla quale viaggiava un giovane. E’ stato proprio quest’ultimo ad avere la peggio. Ferito, è stato soccorso da un’ambulanza del 118, anche se al momento non sono note le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente, avvenuto poco dopo la chiesa del Sacro Cuore in direzione Pontebari. Disagi, ovviamente, al traffico veicolare lungo viale Marconi.

