Spoleto piange la scomparsa del Generale Oronzo Marzano - Tuttoggi.info

Si è spento nella notte di oggi il Generale di Brigata Oronzo Marzano, molto conosciuto e apprezzato per le sue alte doti umane e professionali.

Aveva 77 anni. Arruolatosi quale Ufficiale dell’Esercito Italiano aveva svolto i primi anni della carriera presso la Scuola di artiglieria di Bracciano (oggi Comando artiglieria posto alle dipendenze del Comando Forze Operative Terrestri), ricoprendo successivamente importanti incarichi dapprima allo Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto, ancora a Bracciano per concludere la brillante carriera presso gli Organismi di Vertice della Difesa.

Importante il curriculum riguardo non solo ai corsi militari frequentati ma anche quale componente di Commissioni e Comitati interforze.

Sposato con la signora Anna Viola, già dirigente della ex Spoletina Trasporti, aveva scelto la città del Festival come sua seconda patria. Era infatti originario della Puglia, di Bari precisamente, da qui la scelta dei genitori di battezzarlo con il nome di uno dei Santi più radicati sul territorio, Sant’Oronzo. Per molti era più semplicemente e affettuosamente chiamato Uccio.

Di carattere riservato, fervente cattolico, nella sua carriera ha formato centinaia di militari i tanto da comparire, in internet, in molti dei Quaderni di fine corso che gli allievi ufficiali erano soliti preparare per festeggiare la “prima stella” di Sottotenente..

Le esequie del Generale Marzano si terranno domani, 27 luglio, alle 16,30 presso la Chiesa di San Sabino di Spoleto. Al rito religioso prenderà parte anche una rappresentanza dell’Esercito Italiano.

Alla moglie Anna e ai famigliari tutti giunga il forte abbraccio della nostra redazione.

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