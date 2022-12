Spoleto, ordinanza vieta petardi e fuochi per Capodanno in alcune zone: ecco dove - Tuttoggi

Ordinanza del sindaco: petardi e fuochi di libera vendita vietati in una parte del centro di Spoleto, ma anche vicino ad ospedale ed animali

Per la notte di Capodanno a Spoleto vietati in tutto il territorio comunale fuochi d’artificio non in libera vendita. Mentre quelli in libera vendita ed i petardi sono vietati in alcune aree del territorio comunale.

L’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Sisti nelle ultime ore prevede infatti che “dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2022 e fino alle ore 6.00 dell’1 gennaio 2023 è vietato su tutto il territorio comunale, l’uso e l’accensione nei luoghi privati e pubblici, senza la licenza di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S., R.D. del 18/6/1931, n. 773, di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita”.