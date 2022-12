Capodanno a Spoleto, ordinanza anti-lattine e bottiglie di vetro - Tuttoggi

La somministrazione e il consumo delle bevande in bicchieri di vetro è consentita solo all’interno del locale dell’attività commerciale, con esclusione delle pertinenze esterne.

L’efficacia del provvedimento riguarderà il centro storico di Spoleto (ossia l’area delimitata dalle mura medievali) e le vie e le piazze espressamente indicate nell’ordinanza (piazza della Vittoria; via Nursina; via Flaminia Vecchia; viale Trento e Trieste; via della Cerquiglia; via dei Filosofi, nel tratto tra piazza della Vittoria e via del Tessinello, largo dei Tigli; via Martiri della Resistenza, tratto tra largo dei Tigli e via della Posterna; via Cacciatori delle Alpi).

L’ordinanza prevede, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico indicate, il divieto di ingresso con bottiglie di vetro, bicchieri, lattine o con bottiglie di plastica senza che alle stesse sia stato asportato preventivamente il tappo.

In caso di violazioni si applica la sanzione che prevede un importo da 25,00 a 500,00 euro (art 7 bis del Testo Unico Enti Locali – TUEL). Il pagamento in misura ridotta è pari a € 50,00.