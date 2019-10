Spoleto, l’asd Polizia penitenziaria sistema lo stadio comunale

share

In relazione agli interventi effettuati allo Stadio comunale in occasione della Giornata della Legalità, l’amministrazione comunale desidera ringraziare la Polizia Penitenziaria per il lavoro svolto per garantire una sistemazione decorosa degli spazi interni e del prato.

La società di calcio ASD Pol Pen Spoleto, presieduta da Angela Carmeli, dopo aver ottenuto la gestione dello Stadio per i prossimi dieci mesi da parte del Comune di Spoleto, ha subito provveduto alla programmazione degli interventi di sistemazione che hanno interessato gli spogliatoi (sostituzione della rubinetteria e riparazione delle porte) e il manto erboso del campo di gioco.

Nelle scorse settimane i lavori sono stati effettuati dal Comandante della Polizia Penitenziaria Marco Piersigilli, insieme agli agenti Renzo Proietti Costa, Giampiero Raggi, Gianluigi Di Marco, John Crispoldi, Danilo Montioni, Gianluca Ciamarra, Lido Paoli, Moreno Piernera, Nicola Borrelli e grazie alla collaborazione del vivaio Bocci.

Un intervento per cui l’amministrazione comunale intende esprimere gratitudine verso coloro che si sono prodigati, con impegno e serietà, per restituire dignità ad un’area dedicata allo sport importante per la città.

share

Stampa