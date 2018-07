Spoleto, il Comune cerca tecnici per i piani di sicurezza

Nel sito istituzionale del Comune di Spoleto è stata pubblicata, alla sezioni AVVISI, la manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori da invitare a successive procedure negoziate per l’affidamento dei servizi di redazione e presentazione dei piani di sicurezza necessari per le manifestazioni e gli eventi vari organizzati dalla direzione sviluppo dell’ente entro il 31 dicembre 2019

L’avviso è un procedimento preselettivo finalizzato alla compilazione di un elenco di operatori e tecnici abilitati per la redazione di piani di sicurezza, operatori e tecnici che volta per volta saranno interpellati, tramite procedure comparative, per l’affidamento di singoli incarichi. La procedura non comporta né diritti di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente all’affidamento dei servizi. A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato si procederà alla costituzione di un elenco degli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso..

Le istanze, preferibilmente formulate sulla base del modello ALLEGATO all’avviso dovranno pervenire al Comune di Spoleto esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 18,00 di MERCOLEDI’ 1 AGOSTO 2018

Stampa