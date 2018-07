Spoleto, festa per la nuova piazza del Mercato | Ci sarà la nuova Giunta?

Spoleto festeggia la riqualificazione completata di piazza del Mercato ed il restauro della sua fontana. Si terrà infatti domani, 7 luglio, alle ore 16,30, la cerimonia di inaugurazione della piazza completamente rifatta grazie a Vus e Comune di Spoleto, con i fondi dell’Auri. Vi presenzieranno il sindaco Umberto De Augustinis, il presidente del Rotary cittadino Stelvio Gauzzi, il direttore generale della Vus Walter Rossi e Bruno Gori della Coobec.

Il rifacimento delle reti dei sottoservizi e della pavimentazione di piazza del Mercato è stato promosso dalla Giunta Cardarelli, dopo che per anni è stato rinviato per paura di paralizzare la città, grazie ai fondi dell’Auri, ed è stato portato avanti per un anno e mezzo con interruzioni programmate sotto l’occhio vigile dell’ex assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni (dato per certo alla riconferma con la Giunta che il neo sindaco De Augustinis si appresta a nominare). Con la fine dei lavori in piazza ed il ripristino della viabilità (anche se l’accesso è consentito solo ai titolari del permesso ztl), però, sono tornate le lamentele. Tutti infatti si erano abituati a vedere l’antico foro romano sgombro da auto in transito ed in sosta, per lo meno quasi sempre.

Proprio l’inaugurazione della piazza potrebbe essere l’occasione per vedere il primo cittadino affiancato da quelli che presto saranno i suoi assessori. L’accordo sulla squadra è stato trovato negli ultimi giorni, anche se rimane blindato ancora il nome dell’assessore al bilancio (si parla di un tecnico del settore in pensione con importanti incarichi passati). La Giunta De Augustinis dovrebbe essere quindi composta da Beatrice Montioni, Ada Urbani, Maria Rita Zengoni, Angelo Loretoni, Alessandro Cretoni e Francesco Flavoni, oltre appunto a chi sarà individuato per il bilancio. Ed intanto proprio oggi il sindaco ha convocato per lunedì 16 luglio, alle ore 9, la prima seduta del consiglio comunale, che dovrà provvedere ad eleggere il suo presidente (ma all’interno della maggioranza c’è l’accordo su Sandro Cretoni).

