Spoleto e Valnerina pronti ad essere invasi da caschetti colorati e biciclette

Piu di 1500 iscritti alla data di oggi, a cui si aggiungono famiglie al seguito, collaboratori, sponsor, centinaia di volontari, fornitori, amici e amiche della grande famiglia che è La SpoletoNorcia in MTB impegnati in questi giorni a rendere perfetto l’evento più importante del centro Italia nel settore del cicloturismo.

Sono stati ripuliti e segnalati tutti i 5 percorsi per un totale di 400 km, preparati tutti i pacchi gara, assistiti i tanti ciclisti in arrivo per accoglienza, informazioni pratiche, transfer, tour guidati sia in bici che in città alla scoperta delle bellezze del territorio, stampati tutti i pettorali nominativi per offrire anche un ricordo dell’evento e per regalare a tutti i bikers quella che è stata coniata come una vera “Great Experience”.

Più di 30 eventi curati direttamente dal Comitato Organizzatore de La SpoletoNorcia in MTB e da una pluralità di associazioni, gruppi sportivi, aziende del territorio, volontari, che permetteranno al turista, al ciclista, alla famiglia in arrivo a Spoleto un weekend da vivere in città e alla scoperta della Valnerina.

L’evento nato 6 anni fa per spingere le amministrazioni regionali e locali a credere e investire in quello che era il percorso della Vecchia Ferrovia che collegava Spoleto a Norcia passando per Caprareccia, Sant’Anatolia di Narco, Piedipaterno, Vallo di Nera, Borgo Cerreto, Triponzo, Visso, Serravalle, Cascia e Norcia è oggi diventato uno dei percorsi cicloturistici piu belli del Centro Italia.

Venerdì 31 agosto alle ore 17.00 alla presenza di tutte le istituzioni locali e al Sindaco Umberto de Augustinis vi sarà il taglio del nastro ufficiale insieme a tutto il comitato organizzatore e i volontari de La Spoleto Norcia in MTB e insieme anche a Sauro e Patrick , 2 spoletini partiti in bici, lunedì 26 agosto e già oggi a metà strada, dalla Svizzera per arrivare al taglio del nastro ufficiale. “From Swiss rails to Swiss trails” è il nome del progetto dei 2 spoletini che, intendono cosi esaltare il passaggio dai percorsi svizzeri a quelli ideati dagli svizzeri (Il progetto definitivo della Vecchia Ferrovia SpoletoNorcia fu redatto dall’ingegnere svizzero Erwin Thomann ndr) e percorrere l’Italia da nord al centro, passando dal Lago di Garda per raccogliere adesioni e arrivare a Spoleto, svalicando l’appennino tosco-emiliano, il lago Trasimeno e la ciclabile Assisi-Spoleto.

“La Valnerina e la nostra città, Spoleto, si descrivono da sole ma volevamo – afferma il Presidente Luca Ministrini- dar vita a qualcosa di piu, una serie di eventi alla portata di tutti, all’insegna del green e del festival plastic free. Tante esperienze differenti che ruotano attorno ai 5 percorsi cicloturistici della domenica (1 settembre) e che avvolgono il territorio in una cornice di festa per tutti. Questa è la filosofia che la Spoleto Norcia in MTB porta avanti da 5 anni.”

L’evento 2019 la Great experience

L’evento in programma dal 30 agosto al 1 settembre oltre che offrire divertimento e conoscenza del territorio ha come obiettivo primario quello di far vivere una vera“great experience” a tutti coloro che attraverseranno il percorso della Vecchia Ferrovia .

La novità di quest’anno sarà la sempre maggiore attenzione verso le famiglie, il mondo Kids e una giornata dedicata interamente alle donne con la “woman experience”: 9 donne, 9 professioniste che racconteranno la loro vita e le loro esperienze nel mondo dello sport, della tv, della salute e nella malattia che, saputa affrontare con spiritico combattivo e con l’ausilio di sport e alimentazione sana, assicura una qualità della vita eccellente.

L’incontro moderato dalla giornalista de La Nazione Donatella Miliani, in programma sabato 31 agosto dalle 10 alle 12 a Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G.Carducci” a Spoleto dal titolo: “Le donne nello sport, nell’imprenditoria, nella politica, nell’associazionismo e nella salute raccontano le loro women experience, vedrà diverse figure femminili impegnate raccontare le loro esperienze di vita e di lavoro.

Al convegno interverranno: Ada Urbani, Assessore allo turismo del Comune di Spoleto; Anna Donati portavoce di Alleanza Mobilità Dolce (AMODO) L’Alleanza per la Mobilità Dolce nasce dal desiderio delle più importanti Associazioni Nazionali impegnate sul tema, ognuna nel suo ambito specifico, di far emergere una visione unitaria della mobilità dolce. Le Associazioni hanno costituito l’Alleanza al fine di collaborare per promuovere e far crescere la mobilità dolce, attraverso una serie di azioni e attività da sviluppare congiuntamente; Daniela Isetti, vice presidente Vicario Federazione Ciclistica Italiana; Elena Martinello, sport blogger, social media manager, fotografa e co-fondatrice del progetto Ride Like a Girl. L’obiettivo del suo progetto è di diventare punto di riferimento e aggregazione nazionale e locale per tutte le cicliste esperte o che si vogliono avvicinare al mondo delle due ruote per la prima volta; Jenny Narcisi Atleta Nazionale di ciclismo paraolimpico; Maria Luisa Lucchesi, giornalista e Pink Ambassador insieme a Debora, Delia, Francesca, Pia e Silvia del progetto Perugia is running Pink, donne colpite da tumori al seno, selezionate dalla Fondazione Veronesi per il progetto Running Is Pink che promuove uno stile di vita sano dove l’attività fisica aiuta a evitare che una donna si ammali di tumore al seno e diminuisce anche il rischio di ricadute nelle pazienti che sono già state colpite dalla malattia; Maria Assunta Ciacci, biologo nutrizionista esperta in nutrizione antinfiammatoria e referente scientifico nazionale dieta Zona; Michela Sciurpa imprenditrice umbra, socia di Vitakraft Italia (vitakraft.it) e presidentessa del network Umbre. Umbre (United Marketing for Business and Regional Experience; umbrenetwork.com) è una rete fondata da cinque donne, che hanno avuto il privilegio di ereditare un’azienda di famiglia e ora vogliono dare alle nuove generazione un’opportunità; Ludovica Casellati lunga esperienza da manager nel mondo della tv e della pubblicità quando, nel 2012, improvvisamente decide di lasciarsi tutto alle spalle per dedicarsi a tempo pieno alle sue grandi passioni: la scrittura, i viaggi e la bici. Nel 2013 fonda il magazine online viagginbici.com, punto di riferimento del cicloturismo e da allora inizia una nuova vita da giornalista su due ruote, arrivando a essere identificata in rete come «Ladybici». Autrice del libro “La bici della felicità”.

La Woman Experience prosegue poi con un pomeriggio in bici alla scoperta della Valnerina e dei suoi prodotti locali, con degustazioni di tisane, ginnastica funzionale nel verde, rafting sul Nera e musica con i Fantomatik Orchestra di VisoniMusica.

Un secondo convegno, sempre sabato 31 agosto curato dall’associazione Il Sorriso di Teo in collaborazione con la “Meccanotecnica Academy”, si terrà in Piazza San Gregorio dalle 16.30 sul tema: “Cuore e sport: L’importanza della prevenzione” con relatori di rilevanza nazionale quali il dott. Marco Pozzi, primario CCPC dell’Ospedale Lancisi di Ancona, la dott.ssa Silvia Norgiolini, responsabile cardiologia pediatrica dell’Ospedale di Città di Castello, il dott. Pompeo D’Ambrosio, specialista in cardiologia e medicina sportiva e la dott.ssa Serenella Conti, responsabile del reparto di riabilitazione cardio-vascolare dell’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto. I temi centrali del convegno saranno la morte improvvisa degli atleti su base cardiaca, l’importanza della prevenzione e della riabilitazione cardio-vascolare.

Tutte le sere piazza Garibaldi si animerà di eventi di spettacolo con “Le avventure di un Comicista, un comico ciclista” con Paolo Franceschini, musica live con I Queen Tribute Band e Saverio Mariani, aperitivi in piazza e cene con prodotti tipici nei ristoranti convenzionati.

5 sensi per una vera Great experience

La Spoleto Norcia in MTB si fa anche promotrice di una esperienza sensoriale per i suoi ospiti dedicata ai 5 sensi che come i suoi 5 percorsi ciclabili e i tanti eventi collaterali regaleranno a ciclisti, sportivi, famiglie, donne, esperienze uniche e memorabili.

Da cui nasce la #GreatExperience de La Spoleto Norcia in MTB che stimolerà tutti i vostri 5 sensi:

1- l’udito verrà esortato dai grandi silenzi nei passaggi in bici,

2- la vista si concentrerà sui grandi panorami che solo qui puoi incontrare, suggestioni e angoli nascosti che la storia ci ha conservato,

3- il tatto rappresenta la potenza che si sprigiona guidando una bike, camminando o correndo, sentendo sui nostri corpi la bellezza della terra,

4- il gusto approfondirà i sapori del territorio, i cibi della Valnerina, i cibi giusti per una alimentazione adatta a sportivi e non,

5- l’olfatto ti farà respirare a pieni polmoni la brezza e le fragranze che si propagano dalla campagna umbra.

I 5 percorsi cicloturistici

1 settembre ore 9:00 – Spoleto

Quest’anno saranno ben 5 i percorsi a disposizione degli iscritti:

1- Sabato 31 Agosto si terrà la RANDONNEE (200 km con 3.000 mt di dislivello), aperta ai tesserati FCI o altri enti della Consulta, evento agonistico senza classifica con bici da strada

2- Domenica 1 Settembre prenderà il via il percorso FAMILY (il Corto, circa 14 km per 250 mt di dislivello), alla portata di grandi e piccini, per consentire una piacevole partecipazione alle tante famiglie con bambini appassionate del turismo lento in mtb. Naturalmente, all’arrivo un ampio ristoro attende tutti i partecipanti, come sempre preparato dai volontari che si mettono a disposizione dell’evento. La partecipazione al Family consentirà anche di sostenere LA FONDAZIONE DI TEO: l’iscrizione sarà infatti nella completa disponibilità di questa associazione Onlus che da anni è impegnata contro le malattie cardiache infantili.

3- La SpoletoNorcia in Mtb CLASSIC con percorso Classic (38 km e 800 mt di dislivello), 4- La HARD 60’s (62 km e 1.390 mt di dislivello)

5- La HARD 80’s (78 km e 1.850 mt di dislivello).

Durante il percorso della Classic si avrà la possibilità di scegliere, in base alle proprie condizioni, quale percorso intraprendere (3,4,5) Naturalmente, tutto sarà segnalato e sarà possibile chiedere informazioni ai tanti volontari disseminati lungo il percorso. Per partecipare è obbligatorio presentare il il certificato di idoneità sportiva per attività non agonistica che rilascia anche il medico di base.

Kids experience

Venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre dalle 10.00 alle 20.00 – Spoleto

Per gli adulti di domani uno spazio speciale a La SpoletoNorcia in MTB 2019.

Molte attività educative, gimcane e approcci ludici al mondo della bicicletta con i maestri della Scuola Federale FCI dell’MTB Spoleto e un’esperienza unica nel giro sul nostro favoloso PUMP TRACK che li farà sentire veri campioni della BMX.

Per i bambini dai 6 ai 12 anni anche un percorso protetto de La SpoletoNorcia KIDS 2019.

Woman experience – programma

Sabato 31 agosto dalle 10 alle 12 – Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G.Carducci” Spoleto

INCONTRO PUBBLICO

Presso il Comune di Spoleto si terrà l’incontro dal titolo: “Le donne nello sport, nell’imprenditoria, nella politica, nell’associazionismo e nella salute raccontano le loro women experience. Modera il convegno Donatella Miliani, giornalista de La Nazione

Sarà presente:

Ada Urbani, Assessore allo turismo del Comune di Spoleto.

Anna Donati portavoce di Alleanza Mobilità Dolce (AMODO)

Daniela Isetti, vice presidente Vicario FCI

Elena Martinello, sport blogger, social media manager, fotografa e co-fondatrice del progetto Ride Like a Girl.

Jenny Narcisi Atleta Nazionale di ciclismo paraolimpico

Maria Luisa Lucchesi, giornalista e Pink Ambassador insieme a Debora, Delia, Francesca, Pia e Silvia del progetto Perugia is running Pink, donne colpite da tumori al seno, selezionate dalla Fondazione Veronesi per il progetto Running Is Pink.

Maria Assunta Ciacci, biologo nutrizionista esperta in nutrizione antinfiammatoria e referente scientifico nazionale dieta Zona

Michela Sciurpa imprenditrice umbra, socia di Vitakraft Italia (vitakraft.it) e presidente del network Umbre. Umbre (United Marketing for Business and Regional Experience; umbrenetwork.com)

POMERIGGIO

LA SPOLETONORCIA PEDALA E LA VALNERINA RACCONTA

15.00 Scheggino

Con Elena Martinello attiveremo tutti i tuoi 5 sensi per una pedalata speciale a Scheggino (percorso da definire)

Sarà presente nel tour anche una guida in bici di Umbria&Bike che ci illustrerà il Museo della Canapa e successivamente la splendida e imponente Abbazia di Castel San Felice.

ORE15

Partenza da SCHEGGINO – Piazza Carlo Urbani

ORE 15.30

Visita al Museo della Canapa – SANT’ANATOLIA

ORE 16.00 Visita guidata alla vecchia stazione ferroviaria Spoleto – Norcia a Sant’Anatolia Rientro a Scheggino

ORE 16.30

Visita all’abbazia dei Santi Felice e Mauro

Degustazione di tisane alle erbe a cura dell’agriturismo Zafferano e dintorni. Momenti di ginnastica funzionale a cura di #R4F

La pillola nutrizionale nel post work out con Maria Assunta Ciacci, biologo nutrizionista esperta in nutrizione antinfiammatoria e referente scientifica nazionale dieta Zona.

Visita all’orto dei Semplici ( erbe officinali)

ORE 16.30

Partenza e ritorno in rafting sul fiume Nera fino a Scheggino

(Evento su prenotazione )

dalle 15:00 La Spoleto Norcia Artist Estemporanea di pittura a cura di Aion Arte

ORE 17.00

Live music con i Fantomatik Orchestra a cura di visioninmusica

ORE 17.40 Rientro in bici a Scheggino

dalle 15:00 è presente nel cortile dell’Abbazia

La Spoleto Norcia Artist Estemporanea di pittura a cura di Aion Arte

Tutto il programma su www.laspoletonorciainmtb.it

