Spoleto, domani nuovi casting per le comparse del film con Luca Argentero

Dopo le selezioni per i bambini, via ai casting anche per gli adulti per le comparse del film “Copperman – L’uomo di rame”, che vede quale attore protagonista Luca Argentero e che sarà girato a Spoleto dal 30 luglio all’8 settembre.

In particolare, per il film che vede la regia di Eros Puglielli, la produzione è alla ricerca di comparse, uomini e donne, di età compresa tra i 30 ed i 75 anni. Non viene indicato alcun requisito particolare, anche se viene spiegato che “l’ambientazione del film non prevede la presenza di comparse con tatuaggi e piercing evidenti o con capelli rasati e che non hanno colori naturali“.

Le selezioni si terranno domani – giovedì 12 luglio 2018 – all’hotel San Carlo di Spoleto (via San Carlo 13), dalle ore 9 alle ore 13.30. Il primo ciak è appunto fissato al 30 luglio.

La scorsa settimana circa 350 bambini hanno partecipato alle selezioni a loro dedicate, inerenti appunto piccoli dai 7 ai 10 anni. Per l’occasione diverse famiglie sono arrivate addirittura da fuori regione. Ora è invece la volta degli adulti che aspirano ad avere un piccolo ruolo nel film. E per domani quindi si preannuncia un altro casting affollatissimo.

