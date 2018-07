Spoleto, anche da fuori regione per il casting del film con Luca Argentero | Foto

Oltre 350 bambini con famiglie al seguito, anche se non tutti sono stati ‘provinati’. La biblioteca comunale di Spoleto è stata presa d’assalto giovedì pomeriggio per i casting relativi al film Copperman che avrà come protagonista Luca Argentero e che si girerà da fine mese in città. Ben 345, alla fine, i bambini dai 7 ai 10 anni che sono passati al vaglio del personale addetto al casting, mentre alle 19 il portone di palazzo Mauri ha chiuso i battenti, lasciando fuori altre famiglie che avevano comunque provato ad arrivare all’ultimo momento.

A Spoleto, nonostante il caldo torrido, sono arrivate famiglie non solo da ogni parte dell’Umbria, ma anche da fuori regione. C’è chi è venuto da Frosinone come da Latina ma anche da Chiusi. Tutti con la speranza di vedere il proprio figlio comparire in un film ma magari anche di avere l’occasione di vedere da vicino, durante le riprese, attori famosi. Protagonista è infatti Luca Argentero, ma accanto a lui reciterà Galatea Ranzi, attrice poliedrica vista non solo a teatro ma anche al cinema ed in tv.

Non è chiaro al momento quanti bambini serviranno durante le riprese del film “Copperman”, che avrà al centro il delicato tema dell’autismo, analizzando il tema della diversità come valore. Sicuramente ne servirà comunque un gruppetto. Non è noto per ora nemmeno quali altre figure serviranno come comparsa, mentre per il location manager Stefano Galli sono giorni di super lavoro alla ricerca dei siti utili per le riprese.

Stampa