Spoleto "Città Parco", ancora critiche | Tocca al PD - Tuttoggi

Spoleto, “città parco” o “città giungla” ?

Inizia cosi la nota del PD Spoleto che torna a farsi sentire sulla questione del progetto di una “città parco” recentemente proposto dalla Giunta.

“Tante promesse sulla tutela delle periferie per far eleggere il Sindaco De Augustinis in campagna elettorale ed oggi registriamo il completo abbandono.

Riceviamo ogni giorno foto e lamentele di abbandono da parte dei cittadini che abitano non solo nelle frazioni più lontane, ma anche nella prima periferia.

Strade completamente dissestate e pericolose (sempre di essere tornati nel dopo-guerra), incuria del verde pubblico.

Parchi inutilizzabili, sentieri distrutti, fontane non funzionanti, cespugli ed alberi che coprono cartelli e strade.

“Chiediamo una risposta rapida del Comune– conclude la nota del Partito Democratico- all’incuria, al degrado.