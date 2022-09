Spoleto, chiude dopo 148 anni la premiata pasticceria Pirola - Tuttoggi

Così la premiata pasticceria Pirola, la prima nata in città, è stata messa in vendita ed oggi sarà l’ultimo giorno di apertura. “Prima, nel periodo del Covid, abbiamo attinto ai nostri risparmi per proseguire l’attività, ora vediamo costanti aumenti nelle bollette e nelle materie prime” dice ancora il più giovane della famiglia, ora in cerca di lavoro, mentre i genitori andranno in pensione dopo una vita passata nel laboratorio della pasticceria. “Proviamo tanta rabbia, – racconta Gabriele Pirola – ma ci sentiamo impotenti nel poter fare qualcosa. Basti pensare che la bolletta relativa al mese di luglio è stata di quasi 5mila euro nonostante siamo stati chiusi due settimane per ferie, più che raddoppiata rispetto a giugno quando era relativa a tutto il mese. E poi gli aumenti delle materie prime: in ogni ordine, che di solito facevamo ogni 10 giorni, abbiamo avuto un aumento di 100-120 euro. Non possiamo mica pensare di vendere un cornetto a 2,50 euro e un caffè a 2 euro!”.

Al di là dello sfogo, dalla premiata pasticceria Pirola arriva il ringraziamento a tutti i clienti che hanno seguito e supportato l’attività in tutti questi anni e che anche in questi giorni stanno facendo sentire la loro vicinanza e l’affetto alla famiglia. Con molti si è creato un vero e proprio rapporto di amicizia.

Giovanni Pirola ed il figlio Giuseppe ricevono il premio Mercurio nel 2001 Giovanni Pirola Il fondatore della pasticceria Giuseppe Pirola senior Una foto storica della pasticceria in via dei Campani Gli attuali proprietari Giuseppe Pirola, la moglie Luana e il figlio Gabriele

D’altronde la pasticceria Pirola ha fatto parte per quasi 150 anni della storia della città di Spoleto. Sin dalla nascita nel 1874 nei locali di via Felice Cavallotti, in pieno centro storico, per poi spostarsi nello storico laboratorio e punto vendita di via dei Campani, dove è restata per 46 anni, fino al trasferimento nel 2005 in via III Settembre e l’apertura dell’annesso bar. Con la gestione passata da figlio in figlio: prima Giuseppe Pirola senior, poi Giovanni (dal 1946), quindi Giuseppe a cui da qualche anno si è affiancato Gabriele, talentuoso cioccolatiere.

Anche se chiuderà i battenti da oggi, però, c’è una tradizione che la famiglia Pirola assicura che porterà avanti in futuro, magari appoggiandosi a laboratori esterni: quella del torrone. “Vorremmo continuare a fare il nostro amato torrone natalizio, che realizziamo da sempre seguendo la ricetta ed il procedimento del mio bisnonno” dice Gabriele.