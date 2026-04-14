Spoleto celebra la danza internazionale: protagonisti giovani talenti da tutto il mondo - Tuttoggi.info

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Spoleto celebra la danza internazionale: protagonisti giovani talenti da tutto il mondo

Redazione

Spoleto celebra la danza internazionale: protagonisti giovani talenti da tutto il mondo

Mar, 14/04/2026 - 13:49

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Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama coreutico internazionale: la 35ª edizione della Settimana Internazionale della Danza, in programma dal 28 aprile al 2 maggio 2026, un traguardo prestigioso che celebra oltre trent’anni di eccellenza, talento e scambio culturale.

L’edizione 2026 si articolerà in cinque giornate intense di eventi, formazione e spettacolo. Il cuore della manifestazione sarà il concorso internazionale, in programma nelle giornate del 29, 30 aprile e 1° maggio, che vedrà giovani danzatori confrontarsi davanti a una giuria di altissimo profilo internazionale.

La presentazione ufficiale dell’evento si terrà il 29 aprile alle ore 13.00 presso il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, in occasione dell’apertura del Concorso di Danza Città di Spoleto. La competizione, inserita nella Federazione dei concorsi di danza più importanti al mondo, assegnerà il prestigioso Gran Prix Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto al danzatore più meritevole dell’edizione.

A conclusione della settimana, il 2 maggio offrirà al pubblico due appuntamenti imperdibili: gli spettacoli in piazza Duomo, con la partecipazione della Compagnia Nibe e 2Mad Collettive e l’atteso Gran Gala presso il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, momento culminante dell’intera manifestazione.

A valutare i partecipanti sarà una giuria composta da figure di spicco del panorama mondiale della danza:

  • Sergey Bobrov, Direttore Artistico del Teatro Nazionale dell’Opera e Balletto di Varna
  • Marina Osipova, direttrice artistica e fondatrice dell’Osipova Ballet Academy di Los Angeles
  • Carla Bubblitz, direttrice del Balletto Vera Bublitz e fondatrice del Festival Internazionale di Danza di Porto Alegre
  • Liu Jun, già prima ballerina dello Staatsoper di Berlino e oggi direttore artistico del Balletto di Chongqing
  • Francesco Annarumma, coreografo e docente di fama internazionale
  • Sara Zuccari, Presidente del Premio della Critica, giornalista, direttore del Giornale della Danza e critico per il settimanale L’Espresso

A venti giorni dalla chiusura delle iscrizioni (prevista per il 27 aprile 2026), si registrano già circa 70 partecipanti provenienti da numerosi paesi, tra cui Slovacchia, Bielorussia, Cina, Stati Uniti, Germania, Russia, Lettonia, Ucraina e Italia. Un dato che conferma il respiro sempre più globale della manifestazione che anche quest’anno è stata organizzata con il Patrocinio del Comune di Spoleto, della Fondazione For Dance, Fondazione Antonini e dell’International Federation of Ballet Competition.

La Direttrice artistica Irina Kashkova

Raggiungere la 35ª edizione è per noi motivo di grande orgoglio. La Settimana Internazionale della Danza continua a essere un punto di incontro tra culture, stili e generazioni, offrendo ai giovani artisti un palcoscenico autentico e di altissimo livello”.

Il Direttore organizzativo Paolo Boncompagni

La crescita costante delle adesioni internazionali dimostra la solidità e il prestigio dell’evento. Stiamo lavorando per offrire un’edizione memorabile, capace di coinvolgere non solo i professionisti, ma anche il grande pubblico”.

La Settimana Internazionale della Danza si conferma così un appuntamento imprescindibile nel calendario culturale, capace di unire competizione, spettacolo e formazione in un’unica, grande celebrazione della danza.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili su www.idcspoleto.com

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