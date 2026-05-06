Ospedale, con Lascito Mariani al via "rivoluzione tecnologica" - Tuttoggi.info

Il generoso lascito di Clara Mariani entra finalmente nella fase operativa, portando con sé una vera “rivoluzione tecnologica” per l’ospedale di Città di Castello. Durante una riunione congiunta delle commissioni consiliari, l’Azienda Usl Umbria 1 ha svelato il piano di investimenti da 3 milioni e 700 mila euro che potenzierà i servizi diagnostici e chirurgici del nosocomio tifernate.

Le risorse, vincolate per legge a investimenti e non a spesa corrente, saranno impiegate per “alleviare le sofferenze e soccorrere chi ha bisogno di cure”, onorando lo spirito del lascito Mariani. Il piano, presentato dal direttore generale Usl, Emanuele Ciotti, e dal sindaco Luca Secondi, si concentra su prestazioni specialistiche finora assenti nel territorio, che permetteranno di ridurre drasticamente la mobilità passiva verso altri centri della regione.

Le cinque aree del potenziamento

Il programma di ammodernamento tecnologico si articola su cinque pilastri clinici:

Diagnostica e Imaging: Accanto alla nuova risonanza magnetica già operativa da ottobre 2025 (potenziata con intelligenza artificiale), arriverà un mammografo con tomosintesi . Questo strumento permetterà una prevenzione oncologica di altissima precisione, riducendo i richiami e consentendo biopsie mirate.

Accanto alla nuova risonanza magnetica già operativa da ottobre 2025 (potenziata con intelligenza artificiale), arriverà un . Questo strumento permetterà una prevenzione oncologica di altissima precisione, riducendo i richiami e consentendo biopsie mirate. Cardiologia: Focus sul trattamento delle aritmie con strumentazioni di ultima generazione per studi elettrofisiologici e ablazioni, oltre a un nuovo “arco a C” per supportare gli interventi in sicurezza.

Focus sul trattamento delle con strumentazioni di ultima generazione per studi elettrofisiologici e ablazioni, oltre a un nuovo “arco a C” per supportare gli interventi in sicurezza. Oculistica: Il reparto diventerà un polo d’eccellenza grazie all’introduzione di un microscopio operatorio 3D e tecnologie avanzate per la chirurgia complessa.

Il reparto diventerà un polo d’eccellenza grazie all’introduzione di un e tecnologie avanzate per la chirurgia complessa. Urologia e Ginecologia: Implementazione della chirurgia mini-invasiva con colonne laparoscopiche in 4K, garantendo recuperi più rapidi e minore impatto operatorio per i pazienti.

Implementazione della con colonne laparoscopiche in 4K, garantendo recuperi più rapidi e minore impatto operatorio per i pazienti. Stroke Unit ed Emergenza: Potenziamento del percorso per l’ictus e i pazienti critici con sistemi di monitoraggio continuo, per migliorare gli esiti funzionali e ridurre la mortalità.

Trasparenza e territorio

“Questi investimenti segnano un passo in avanti fondamentale per la sanità pubblica locale“, ha commentato il sindaco Secondi, sottolineando come “le nuove tecnologie non saranno semplici sostituzioni, ma vere integrazioni di servizi”.

Il direttore Ciotti ha inoltre garantito la massima trasparenza: l’Usl Umbria 1 fornirà una rendicontazione semestrale per misurare concretamente l’impatto degli investimenti sui volumi di attività e sui tempi di attesa. Parallelamente, l’azienda ha confermato l’impegno a un confronto costante sulla medicina del territorio, con particolare attenzione ad anziani, salute mentale e neuropsichiatria infantile.