Una Sir irresistibile conquista il terzo Scudetto | Esplode la festa al Palabarton - Tuttoggi.info

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Una Sir irresistibile conquista il terzo Scudetto | Esplode la festa al Palabarton

Redazione

Una Sir irresistibile conquista il terzo Scudetto | Esplode la festa al Palabarton

Mer, 06/05/2026 - 22:57

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La Sir conquista lo Scudetto del volley maschile, il terzo della sua storia. E lo fa con una vittoria in rimonta sulla Lube, decisa in un secondo set riacciuffato con determinazione e la classe dei suoi interpreti migliori, a cominciare da capitan Giannelli. Uno Scudetto che arriva dopo un campionato dominato, con i Block Devils che dopo il testa a testa con Verona nella stagione regolare hanno messo il turbo nei playoff. Conquistando il Tricolore, dopo il Mondiale per Club e la Supercoppa, e con le finali della Champions da disputare a Torino nel prossimo fine settimana.

La partita

La partita si apre nel segno di Plotnytskyi, con il muro su Nikolov e poi il primo ace del match. Si rifà Nikolov, con i due punti che valgono il sorpasso Lube. Non è da meno Semeniuk, che con un grande attacco e un ace riporta avanti la Sir.

A metà set i Block Devils tentano la fuga portandosi sul 17-12. La Lube resta in partita aggrappandosi a Bottolo. I cucinieri completano la riforma con l’ace di Boninfante (22 pari). La Sir annulla due palle set, ma poi cede ai cucinieri il primo set 27-25.

In avvio di secondo set break Sir, ma la Lube trova subito il pari e si va avanti punto a punto. Sul sorpasso di Nikolov (9-8) Lorenzetti chiama i suoi. Ma la Lube non si ferma e si porta sul +4 (18-14). Vantaggio che la Lube mantiene, respingendo i tentativi di rimonta della Sir. I cucinieri arrivano così a giocarsi 3 palle del 2-0, che i Block Devils annullano, portandosi sul 24 pari. L’aace di Ben Tara porta avanti la Sir. Semenik chiude la strepitosa rimonta e il check conferma (26-24).

Punto a punto nel terzo set. Ben Tara da’ la scossa con l’ace aiutato dal nastro. La Sir si porta sul +4. Vantaggio che prova a mantenere, nonostante i tentativi della Lube. Ma la Sir allunga e con Semeniuk arriva a giocarsi 3 palle del 2-1. La chiude Ben Tara 25-22. Il PalaBarton bianconero è una bolgia!

Un entusiasmo che spinge i Block Devils nel quarto set, aperto con l’ace di Plotnytskyi per il 2-0. L’equilibrio iniziale viene presto interrotto a favore di Perugia, che approfitta degli errori al servizio degli avversari e della propria ritrovata difesa. Come nell’azione che porta al 16-11, con la difesa strepitosa di Giannelli e l’attacco vincente di Plotnytskyi. La Sir spinge e trova il massimo vantaggio (18-11). La Lube prova a rientrare in partita, ma senza l’arma del servizio diventa davvero un’impresa impossibile contro questa Sir, tornata ad essere irresistibile. E’ Giannelli a regalare a Perugia 5 palle per lo Scudetto. L’errore di Boninfante vale il Tricolore per la Sir, il terzo della sua storia.

Tabellino

Sir Susa Scai Perugia-Cucine Lube Civitanova 3-1
25-27, 26-24, 25-22, 25-20

(foto Benda per Sir Volley)

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