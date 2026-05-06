Città della Salute di Spoleto, domenica inaugurazione dalle 17 - video anticipazione di locali e servizi - Tuttoggi.info

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Città della Salute di Spoleto, domenica inaugurazione dalle 17 – video anticipazione di locali e servizi

Redazione

Città della Salute di Spoleto, domenica inaugurazione dalle 17 – video anticipazione di locali e servizi

Mer, 06/05/2026 - 18:03

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Offrire alla comunità un luogo in cui salute, prevenzione e benessere possano essere accessibili in modo semplice e continuativo, attraverso la presenza di diversi servizi sanitari e professionisti che operano in spazi distinti e autonomi, ciascuno nel pieno rispetto delle proprie competenze professionali. È la mission della “Città della Salute” di Spoleto, un polo sanitario integrato di oltre 2.000 mq ideato dagli imprenditori Daniele e Gabriele Pegolo, con la collaborazione del dott. Riccardo Scoccianti.

Ubicata in un’area riqualificata che era stata abbandonata e costruita recuperando un edificio degli anni ’70, reso energeticamente efficiente ed indipendente attraverso pannelli fotovoltaici, la struttura, che si trova in Piazza D’Armi, verrà inaugurata domenica 10 maggio alle ore 17. Madrina dell’evento sarà Martina Stella.

LA STRUTTURA. Il complesso sarà organizzato su due livelli e collegato da un’ampia galleria di servizio, ospiterà realtà sanitarie e servizi alla persona indipendenti, tra cui:

• un centro di medicina generale, con 14 studi per medici di famiglia e 2 servizi infermieristici;

• un centro medico specialistico, con 6 ambulatori destinati a visite e attività diagnostiche;

• la storica farmacia Scoccianti, che si svilupperà su 600 mq con aree dedicate alla consulenza, alla prevenzione e ai servizi per la salute;

• una medical spa, dedicata alla cura e al benessere della persona a 360°.

LA MISSION. Su tutto il territorio umbro, la “Città della Salute” rappresenta un modello innovativo destinato ad essere replicato – afferma Daniele Pegolo -. Il futuro della sanità territoriale è questo: un luogo dove competenze sanitarie, tecnologia e servizi si incontrano per creare un punto di riferimento per la comunità, capace di anticipare i bisogni e migliorare la qualità della vita”.

“L’idea è quella di offrire ai cittadini di Spoleto e di tutta l’Umbria un servizio completo, continuativo e personalizzato, capace di accompagnarli nel tempo nei diversi bisogni di salute – dichiara Gabriele Pegolo -. Crediamo molto nel valore della sanità territoriale; il farmacista oggi può essere sempre più un consulente di salute e un punto di ascolto vicino alle persone, capace di orientarle verso i servizi più adatti alle loro esigenze”.

La struttura sarà dotata di macchinari per ecografie ed endoscopie digestive per la sezione medica e di tecnologie d’avanguardia come laserterapia, radiofrequenza frazionata e pressoterapia per la parte estetica, senza trascurare tuttavia l’approccio manuale.

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