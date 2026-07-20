Spoleto, 20enne rapina e aggredisce il ragazzo che ha provato a fermarlo. Arrestato - Tuttoggi.info

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Spoleto, 20enne rapina e aggredisce il ragazzo che ha provato a fermarlo. Arrestato

Redazione

Spoleto, 20enne rapina e aggredisce il ragazzo che ha provato a fermarlo. Arrestato

L'aggressione è avvenuta nei pressi dei giardini Baden Powell, in Piazza Vittoria a Spoleto nella serata di venerdì
Lun, 20/07/2026 - 14:07

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La Polizia di Spoleto ha arrestato in flagranza un cittadino straniero, classe 2005 con precedenti di polizia, ritenuto responsabile dei reati di rapina impropria e lesioni personali.

Venerdì sera, gli agenti del Commissariato di Spoleto, sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, relativa a un’aggressione avvenuta nei pressi dei giardini Baden Powell, in Piazza Vittoria. Giunti sul posto hanno trovato la vittima con il volto insanguinato che tuttavia è riuscito ad indicare il presunto autore mentre tentava di allontanarsi; quest’ultimo a questo punto è stato prontamente raggiunto e fermato dagli Agenti del commissariato. 

Dagli accertamenti svolti è emerso che il 20enne, dopo essersi impossessato del portafoglio e del denaro di una giovane donna, ha colpito con pugni e un violento calcio al volto il ragazzo intervenuto per difendere la ragazza e recuperare la refurtiva. Lo stesso, trasportato all’ospedale di Spoleto, ha riportato la frattura delle ossa proprie del naso, con una prognosi di 30 giorni.

L’uomo, accompagnato nel Commissariato, al termine degli accertamenti di rito e su disposizione del Pubblico Ministero è stato arrestato ed è stata disposta per lui la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.

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